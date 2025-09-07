Videók :: 2025. szeptember 7. 21:22 ::

Kifüstölni az élősködőt - magasabb fokozatra kapcsoltak a Bűnvadászok

Ahogy az várható volt, eljött a pont, ami után a Bűnvadászok egy magasabb fokozatra kapcsoltak. Mivel a szép szó sokadjára sem használt, így hát megérkeztek a 10. emeletre az új „villalakók”.

A Bűnvadászok Barátai önként vállalták, hogy felveszik a kesztyűt az idős nénin élősködő S. Tímeával szemben. Ezzel kezdetét vette a mindennapos „mulatság”. A nyugalmas, lötyögős-élősködős mindennapoknak egy csapásra vége szakadt. A fekete öves parazita azonban elszánta magát arra, hogy bármi is lesz, ő innen nem távozik. Feljelentés, üdítő, rendőrség és lángos. Következzen a végjáték.

Előzmények: