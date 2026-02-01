Videók :: 2026. február 1. 18:53 ::

Bűnvadászok Állatvédelmi Akciócsoport: "Úgy szaporodnak, mint a patkány"

A Bűnvadászok Állatvédelmi Akciócsoportja ezúttal Ózdról kapott megkeresést.

Éppen arról a Hétes-telepről, ahol a közelmúltban A Mi Hazánk elnöke Toroczkai László végzett társadalmi kísérletet. Amikor is egy órán belül bontani kezdték az őrizetlenül hagyott gépjárművet.

A mostani jelzés szerint kiskutyák hangját hallották a hegy belsejébe vájt labirintusból. Másik bejelentőnk pedig Ózd-Várkonyra hívott minket, ahol a helyi hírek szerint a kiilleszkedettek ismét hódolnak illegális hagyományaiknak, és újra kutyaviadalokat szerveznek.