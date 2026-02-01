A Bűnvadászok Állatvédelmi Akciócsoportja ezúttal Ózdról kapott megkeresést.
Éppen arról a Hétes-telepről, ahol a közelmúltban A Mi Hazánk elnöke Toroczkai László végzett társadalmi kísérletet. Amikor is egy órán belül bontani kezdték az őrizetlenül hagyott gépjárművet.
A mostani jelzés szerint kiskutyák hangját hallották a hegy belsejébe vájt labirintusból. Másik bejelentőnk pedig Ózd-Várkonyra hívott minket, ahol a helyi hírek szerint a kiilleszkedettek ismét hódolnak illegális hagyományaiknak, és újra kutyaviadalokat szerveznek.