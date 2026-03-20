2026. március 20. 18:54

Nyílt Sisak - mi zajlik a választások mögött?

A Nyílt Sisak legutóbbi adásában Gulyás Anita vendégei – Kukorelly Endre író, Schiffer András ügyvéd, Péter Tamás politikai elemző és publicista, valamint Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd – a hazai és nemzetközi háttérfolyamatokról vitatkoztak, arról, hogy botrányok, titkos hálózatok, rejtett összefonódások, nemzetközi beavatkozás, dezinformáció és politikai játszmák szövik át a választási kampányt, írja a Magyar Jelen.

Elsőként Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke feljelentését vették górcső alá Magyar Péter ellen. A beszélgetés résztvevői elemezték a Fidesztől Magyar Péterig érő „felszámoló-maffiahálózat” működését, amelynek kulcselemeként a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda is szóba került mint a devizahiteles ügyekből és üzleti konfliktusokból megerősödött szereplő.

Megvitatták: hogyan ígérhet korrupcióellenességet valaki, akiről azt állítják, hogy maga is a rendszer része; miért nem nyilvánosak az adásvételi szerződések, és mennyire van esély valódi elszámoltatásra. Előkerült Vitézy Tamás egykori milliárdos esete is. A jelenlévők véleményezték, mindez mit árul el a magyar politikai-gazdasági elit működéséről.

A műsor legforróbb pillanatai akkor következtek, amikor a két ügyvéd között az ügyészséget és a bíróságokat érintő kérdésekben parázs vita bontakozott ki, miközben Kukorelly Endre és Schiffer András között is feszültség alakult ki a „civil” szerep értelmezéséről.

A beszélgetés másik izgalmas szála a közelgő választások és az úgynevezett „orosz dezinformációs kártya” volt. A vendégek arról beszéltek, hogy Brüsszel akár egy előre felépített forgatókönyvre is készülhet: ha a Fidesz nyer, az Európai Bizottság az „idegen befolyás” kártyáját kijátszva megkérdőjelezheti a választás tisztaságát. Egyes vélemények szerint Magyar Péter egy brüsszeli projekt része lehet, nyugati médiatámogatással.

A műsorban szó esett Zelenszkijről is: a magyar kormány és vendégeink többsége szerint is Ukrajna és a Nyugat próbálja befolyásolni a kampányt, ami tovább növeli a belpolitikai feszültséget.