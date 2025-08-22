Cigánybűnözés, Migránsbűnözés :: 2025. augusztus 22. 10:13 ::

Tizenéves cigányok lopott autóval gázoltak halálra egy nőt Milánóban - az életkoruk miatt nem büntethetők

Cecilia de Astis, 71 éves olasz hölgy Milánó utcáin sétálgatott fényes nappal, amikor egy bevásárlóközpont elött halálra gázolták. A hír önmagában is megrázó, de, sajnos, nem kivételes esetről szól. A baleset körülményei azonban annál inkább sajátságosak és egyben elgondolkodtatóak - írja a Today.it nyomán az Autószektor.

Ugyanis az autóban négy kiskorú ült. 11 és 13 éves fiatalok, három fiú és egy lány. Ez nyilvánvalóan nem az az életkor, amikor bárki jogosítványt szerezhet vagy autótulajdonos lehet. A fiataloknak természetesen nem volt vezetői engedélyük és a kocsi, egy Citroën Ds4 sem volt egyikőjük nevére sem íratva, azt egyszerűen ellopták egy francia turistától.

A sétakocsikázás tragédiával végződött. Elgázoltak egy asszonyt (fékezés nélkül nekimentek), és aztán lazán továbbhajtottak. A rendőrök megtalálták őket és beazonosították lakóhelyüket is: egy illegális nomád táborban élnek a gyerekek.

(az olasz ANSA hírügynökség viszont nem titkolja, hogy valójában mind cigányok - a szerk.). „Róma és Bologna után, hét-nyolc hónapja költöztünk Milánóba. Gyakran váltunk lakóhelyet. A táborban a gyerekek mellett mindannyian nők vagyunk. Ennek oka az, hogy a férjek mind börtönben vannak. Az enyém is, régi bűncselekményekért” – mesélte az egyik elkövető bosnyák származású édesanyja

Jelenleg nincs hír a kiskorúak ügyésze által kért intézkedésekről. A bírák az ügyön dolgoznak, hogy minden szempontot tisztázzanak. Mindannyian 11-13 évesek, tehát nem lesznek büntetőjogi felelősségre vonhatók cselekedetükért, mivel Olaszországban a büntetőjogi következmények minimális életkora 14 év.

A tragikus baleset azóta politikai viszállyá nőtte ki magát, az érvek-ellenérvek központi kérdése az illegális nomád táborok felszámolása és persze az, hogy mit lehet kezdeni az ott élőkkel, felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt.