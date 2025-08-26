Cigánybűnözés, LMBTQP+ :: 2025. augusztus 26. 13:17 ::

Pedofilra itta magát egy "borsodi apa" - de szerinte csak ittasan összekeverte a feleségét a 11 éves lányával

Saját 11 éves kislányát molesztálta egy borsodi apa részegen. A férfi még akkor sem állt le a gyermeke szexuális zaklatásával, amikor a zajra felébredő felesége és a többi gyermeke is hevesen tiltakozott a történtek miatt. Amikor mindenki lefeküdt aludni, újra próbálkozott. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt állítja bíróság elé a férfit – írja a 24.hu.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lap üggyel kapcsolatos megkeresésére válaszul azt mondta, hogy 12 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kértek a vádlottra azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadságra. Az ügyészség arra is indítványt tett, hogy a férfit tiltsák el minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során 18 év alatti személlyel kerülne kapcsolatba, továbbá szülői felügyeleti joga megszüntetését kezdeményezte a már megszületett és később születendő gyermekire is.



Másnap reggel ki emlékszik már? A feleségszeretetet csak a gyerekszeretet tudja legyőzni a borsodi típusúaknál (a kép valószínűleg illusztráció)

A férfi egy Miskolc külterületén lévő ingatlanban lakott a korábbi élettársi kapcsolatából származó tizenegy éves vér szerinti lánygyermekével, valamint feleségével és annak kiskorú gyermekeivel. Tavaly szeptember közepén a hajnali órákban a részeg férfi molesztálta a konyhában lévő ágyon alvó gyermekét: a pizsamáján keresztül simogatta a kislány intim testrészeit.

A gyermek felébredt, és felkiáltott. A zajra felébredt a férfi szobában alvó felesége, és két gyermekével együtt átment a konyhába. Ezt követően a felesége felelősségre vonta a férjét, majd valamennyien lefeküdtek aludni. A feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett, a férfi odament a matrachoz, és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, ezért újból az alvó lányához ment, s a takarót felhajtva ruházatán keresztül puszilgatta.

A családtagok felébredtek, felháborodtak, majd valamennyien átmentek az áldozat vér szerinti édesanyjának házába, aki, értesülve a történtekről, rendőri intézkedést kért. A férfi eleinte azt állította, hogy nem simogatta a kislányát, majd egészen döbbenetes magyarázattal állt elő.

Azt mondta, hogy ittasan vonzódik a feleségéhez. Állítása szerint ez alkalommal is hozzá közeledett volna szexuálisan, de utólag megtudta, hogy az a kislánya volt. Elmondása szerint annyira részeg volt, hogy nem emlékszik a történtekre, és, ha mégis történt volna valami, akkor azt ő nagyon megbánta – mondta a lapnak az ügyész.

Az ügyészség 12 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kért a minősített szexuális erőszak bűntettével vádolt férfire azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadlábra.