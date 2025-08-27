Cigánybűnözés :: 2025. augusztus 27. 08:57 ::

Kolompár Christopher késsel szerzett autót

A Gödöllői Rendőrkapitányság a 13004/2936/2025. bűnügyi számon eljárást folytat rablás bűntettének gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi augusztus 22-én, az esti órákban Dányban késsel megfenyegette, majd megvágta a sértett kezét és elvitte az autóját.

A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba hozható a képen látható férfi, Kőhalmi Christopher, aki ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.