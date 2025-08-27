A Gödöllői Rendőrkapitányság a 13004/2936/2025. bűnügyi számon eljárást folytat rablás bűntettének gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi augusztus 22-én, az esti órákban Dányban késsel megfenyegette, majd megvágta a sértett kezét és elvitte az autóját.
A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba hozható a képen látható férfi, Kőhalmi Christopher, aki ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon - írja honlapján a rendőrség.