2025. október 16. 14:10

Gátlástalan pedofil aljasság: akkor akarta megerőszakolni kiskorú rokonát (!) a cigány, amikor a lány apját elvitte a mentő

Nem jogerősen hét év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék egy szendrői férfit, aki kiskorú rokonával erőszakoskodott - közölte a törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, a kiskorú sértett édesapja 2023 májusában rosszul lett, és mentő szállította kórházba, ahová felesége és legkisebb gyermeke elkísérte, a sértett kislányt és testvérét pedig egy helyben lakó rokonukra bízták. A vádlott a helyzetet kihasználva a sértettet magához hívta a szobába, és mivel a kislány nem volt hajlandó kérésére az ágyra feküdni, ráfogott a kezeire, az ágyra fektette, ráhasalt, és közösülést imitáló mozdulatokat végzett. A kislányt csokoládéval és apja gyógyulásának ígéretével igyekezett együttműködésre bírni, de a sértettnek sikerült kibújnia a férfi alól, és testvérével együtt elmenekültek.

A törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt hét év szabadságvesztésre ítélte, és - ami a legfontosabb: - hét évre eltiltotta a közügyektől. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné.

Az ítélettel szemben a vádlott felmentésért fellebbezett, az ügyész három munkanap gondolkodási időt fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.