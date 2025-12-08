"Letolták a halálba" – hirdeti a részegen, esetleg bedrogozva ámokfutó cigányokról szóló mosdató-sajnáltató riport címében a Retek Klub. Merthogy szegény Norbikát, a Kopaszt, aki helyi macsó volt, és szeretett csajozni, nem kellett volna üldözni, és akkor nem halt meg...
A kérdést még véletlenül sem úgy teszik fel, hogy ha esetleg
- nem vezet jogosítvány nélkül / eltiltás hatálya alatt,
- részegen,
- nem menekül 180-nal a rendőrök elől,
- megszegve minden létező közlekedési szabályt... akkor nem halt volna meg?
Mint az egyik "túlélő" (vajon neki és az ő leszármazottainak is kell majd kárpótlást fizetni?) kérdezi egészen költőien:
Mit gondolt a rendőr, hogy 180-nal, ha menekülünk, mit akart csinálni, mellénk állni, oszt beszélgetni velünk?