Ez csak természetes: az RTL az eltiltva, részegen menekülő cigányokat sajnáltatja, és a rendőröket hibáztatja

"Letolták a halálba" – hirdeti a részegen, esetleg bedrogozva ámokfutó cigányokról szóló mosdató-sajnáltató riport címében a Retek Klub. Merthogy szegény Norbikát, a Kopaszt, aki helyi macsó volt, és szeretett csajozni, nem kellett volna üldözni, és akkor nem halt meg...

A kérdést még véletlenül sem úgy teszik fel, hogy ha esetleg

nem vezet jogosítvány nélkül / eltiltás hatálya alatt,

részegen,

nem menekül 180-nal a rendőrök elől,

megszegve minden létező közlekedési szabályt... akkor nem halt volna meg?

Mint az egyik "túlélő" (vajon neki és az ő leszármazottainak is kell majd kárpótlást fizetni?) kérdezi egészen költőien:

Mit gondolt a rendőr, hogy 180-nal, ha menekülünk, mit akart csinálni, mellénk állni, oszt beszélgetni velünk?

Korábban írtuk: A szokásos cigány kiruccanás lezárása volt a szombati halálos baleset is