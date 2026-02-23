Cigánybűnözés, Videók :: 2026. február 23. 15:03 ::

Már nem csak fiúk és fiatalok, hanem csibészek is: így becézgeti a rendőrség az idős asszonyt kirabló cigánybűnözőket

A Pásztói Rendőrkapitányság nyomozói pár óra alatt elfogták és előállították a Jobbágyiban élő 31 és 25 éves "férfiakat", akik egy 83 éves, védekezésre képtelen nőt raboltak ki.

A nyomozás adatai szerint a Jobbágyiban élő "fiatal férfiak" február 19-én kora délután a település központjában lődörögve pénzszerzési lehetőségeken törték a fejüket. A legális munkavégzés nem szerepelt a lehetséges opciók között, így lopáson gondolkodtak. Kiszemeltek egy számukra ismeretlen idős nőt, aki rokonához gyalogolt a község egyik mellékutcáján.

A büntetett előéletű csibészekben (tényleg ezt a szót használják a rendőrségi közleményben - a szerk.) érdeklődést váltott ki az idős nő vállán keresztbe átvetett válltáska, amelyben nagy zsákmányt reméltek. Egyikük magára vállalta a táska megszerzését, amig a másik figyelt. A fiatalabbik férfi a lassan haladó nő mögé lépett, és a táska szíját megrántotta, amelynek következtében a pánt elszakadt, és az idős – koránál fogva védekezésre képtelen – asszony a földre esett. A tettes és eddig figyelő társa az erőszakkal megszerzett táskával elszaladt. Az elkövetők a sértett iratain túl 104 ezer forintot, bankkártyát, hallókészüléket, szemüveget és egy mobiltelefont zsákmányoltak, de a táskát és a tartalmát menekülés közben eldobálták, csak a külön tárolt 20 ezer forintot és a bankkártyát tartották meg. A budapesti asszony az esés következtében a vastag ruházatának köszönhetően nem sérült meg.

A pásztói nyomozók a széles körű adatgyűjtés és tanúkutatás eredményeként azonosították az elkövetőket, és néhány órával később elfogták, majd mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, ahol rablás bűntett miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt. A lopott értékek és a pénz többsége előkerült.

40 milliós csibészfogás Győr környékén

Az ügy január végén kezdődött, amikor feljelentés érkezett a Győri Rendőrkapitányságra, miszerint egy környékbeli faluban minden értéket elvittek egy családi házból. Az elkövető fondorlatos módon jutott hozzá a lakáskulcshoz, amivel nehézségek nélkül ment be az épületbe, ahonnan sok pénzt, valutát, arany ékszereket és személyes tárgyakat vitt el több mint 40 millió forint értékben.

A nyomozók adatokat elemeztek, tanúkat hallgattak meg és rövid időn belül a Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival elfogták a bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható, körözés alatt álló, bujkáló 28 éves lovászpatonai férfit.

A Győri Rendőrkapitányság nyomozói jelentős értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt hallgatták ki és vették őrizetbe a tettest, valamint kezdeményezték letartóztatását.