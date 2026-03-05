Cigánybűnözés, Videók :: 2026. március 5. 20:04 ::

Nem csak a pulyát, a telefont is vitte az óvodából az aranytartalék

A húszas éveiben járó terhelt 2025 novemberében a délelőtti órákban ment kisfiáért a Kaposvárhoz közeli település óvodájába, ezért az intézmény folyosóján éppen nem tartózkodott rajta kívül más.

A férfi ekkor észrevette az öltözőszekrény tetején lévő telefont, és, kihasználva, hogy egyedül van, kikapcsolta, majd a zsebébe rejtette. A vádlott ezt követően kikérte gyermekét, és együtt távoztak az óvodából.

A sértett óvodai dolgozó rövid időn belül észlelte telefonjának hiányát, és értesítette a rendőrséget. A vádlott nem volt tisztában azzal, hogy a lopást a folyosón lévő biztonsági kamera rögzítette, így a felvétel alapján a férfit gyorsan azonosították, a sértett pedig még aznap visszakapta 150 000 forint értékű készülékét.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a terhelttel szemben próbára bocsátás alkalmazását indítványozta - közölték honlapjukon.

A biztonsági kamera felvételén a bűncselekmény elkövetése látható: