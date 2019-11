Zsidóbűnözés :: 2019. november 18. 10:39 ::

Zuckerbergék lájkolják ezt: fizetett hirdetésekkel verik át az embereket a kék-fehér álhírgyáron

Az álhírgyáron menetrend szerint beindult átverési hullám mindent bevet, hogy kárt okozzon a felhasználóknak.

A Facebookon terjedő átverések egy kifinomult fajtájára figyelt fel a Mashable csapata. Ez a csalás is egy furcsa linkkel kezdődik, de a tartalom és a körítés már egész más: az elkövetők a közösségi pénzgyűjtésre alkalmas Kickstarter és Indiegogo oldalán megjelenő termékek fotóit használják, hogy kárt okozzanak.

A csalás általában ugyanahhoz az oldalhoz, a howwayforsh.site-hoz kötődik, amely gyanúsan olcsón kínál minőséginek látszó készülékeket. A kínálatban mobiltelefon, töltők, hordozható akkumulátorok és konyhai kisgépek is megtalálhatók. Fontos azonban tudni, hogy a termékek sok esetben nem is léteznek.



Íme egy példa (kép: Mashable)

A csalók a Kickstarterről és/vagy Indiegogo oldaláról lementett képeket, illetve a két szolgáltatás nevét felhasználva azt a látszatot keltik, mintha az eszközt náluk is meg lehetne vásárolni – de olcsóbban. A Mashable egy példát is hoz: egy 1 TB-os, hordozható winchestert például 30 dollárért próbáltak meg eladni, mondván sosem látott kedvezményt indítottak. A winchester viszont még nem volt kapható, sőt: még csak nem is gyártották le, a fejlesztője épp azért fordult a Kickstarterhez, hogy tőkét szerezzen ehhez.

A csalók fizetnek Zuckerbergéknek? Akkor mehet!

A csalók a Facebookról próbálják behúzni áldozataikat, méghozzá fizetett hirdetések segítségével: reklámokat gyártanak le a mentett fotókkal, melyeket célcsoportra összpontosítva terjesztenek, olyanok számára, akik jó eséllyel használnák is a készüléket. A Mashable megjegyzi, a csalók időszakos “akciókat” is tartanak: "halloween" előtt drágának látszó arcmaszkok reklámjával szórták meg a Facebookot, ám a kiküldött termékek már gyenge minőségűek voltak. Ők viszont még jól jártak, olyan vásárlók is akadtak ugyanis, akik semmit nem kaptak a pénzükért.

A Kickstarter arra figyelmeztetett: ők tehetetlenek a csalással szemben, terjedése ellen a Facebooknak kellene valamit tennie.

(HVG nyomán)