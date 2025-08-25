Zsidóbűnözés, Háború :: 2025. augusztus 25. 23:13 ::

Viccnek is rossz: "tragikus szerencsétlenségnek" nevezte a "gázai mészáros" a Nasszer kórházat ért támadást

Tragikus szerencsétlenségnek nevezte a Gázai övezetben található Hán-Júniszban működő Nasszer kórházat hétfőn ért, húsz halálos áldozatot, köztük öt újságíró életét követelő légicsapást Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő.

A "gázai mészáros" közleményében hangsúlyozta, hogy Izrael "megbecsüli az újságírók, egészségügyi dolgozók, illetve minden civil munkáját". Hozzátette egyben, hogy a hadsereg "alapos vizsgálatot" folytat az ügyben.

Izrael "mélységesen sajnálja a Gázai övezeti Nasszer kórháznál ma történteket" - húzta alá az izraeli miniszterelnök. Ugyanakkor leszögezte, hogy Izrael háborúja a Hamász ellen irányul. "Igazságos céljaink a Hamász legyőzése és a túszok hazatérésének lehetővé tétele" - fűzte hozzá.

Ahmed al-Farra, a palesztin kórház gyermekgyógyászati részlegének vezetője szerint az első találat az egészségügyi létesítmény felső szintjét érte - ahol két ember vesztette életét - és percekkel később, amikor újságírók és mentősök narancssárga mellényekben felszaladtak egy külső lépcsőházban, egy második lövedék csapódott be, ez utóbbi okozta 18 ember halálát. Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van.

Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője közölte, hogy a hadsereg nem támad szándékosan civileket (ezt ő sem gondolta komolyan... - a szerk.), és belső vizsgálatot indítottak a történtek tisztázására. Hangsúlyozta, hogy a hadseregnek rendkívül bonyolult körülmények között kell cselekednie, s azzal vádolta a Hamászt, hogy szándékosan a polgári infrastruktúrát, így a kórházakat használja egyfajta pajzsként, s a múltban már a Nasszer kórházból is tevékenykedtek. "Sajnáljuk, ha a konfliktuson kívül álló személyeknek is bántódásuk esett" - tette hozzá.

Az izraeli sajtó arról számolt be, hogy az IDF két tüzérségi lövedéket lőtt ki a kórházra, amelynek tetején a Hamász egyik megfigyelőkameráját sejtették.

(MTI nyomán)