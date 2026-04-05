Zsidóbűnözés, Publicisztika :: 2026. április 5. 15:46 ::

Buchenwaldban akartak emlékezni palesztin népirtás áldozataira - természetesen megtiltották

A német hatóságok megtiltották egy palesztinpárti demonstráció megtartását a Buchenwaldi úgynevezett koncentrációs tábor emlékhelye területén, amelyet az egykori tábor felszabadításának 81. évfordulójára terveztek. A döntés jelentős társadalmi és politikai vitát váltott ki Németországban. Erről a Neokohn nevű zsidó portál is beszámolt, természetesen cseppet sem objektív stílusban.

A rendezvényt a „Kufiyas in Buchenwald” nevű csoport szervezte, amely a fasizmus és a „népirtások” áldozataira kívánt megemlékezni, külön utalva a palesztinok helyzetére. A német hatóságok azonban úgy ítélték meg, hogy a helyszín nem alkalmas ilyen jellegű politikai eseményre, ezért megtiltották annak megtartását, ugyanakkor alternatív helyszínt ajánlottak fel Weimar belvárosában. A szervezők ezt elutasították, és jogi lépéseket helyeztek kilátásba.

A kezdeményezés komoly kritikákat váltott ki. Felix Klein szerint a demonstráció az úgynevezett holokauszt „relativizálásának kísérlete”, és „elfogadhatatlan párhuzamot” vonni a „náci bűnök” és a jelenlegi közel-keleti konfliktus között. Több mint egy tucat szervezet – köztük zsidó közösségek és tudományos intézmények – is tiltakoztak, hangsúlyozva, hogy a történelmi emlékhely politikai célokra való felhasználása sérti az áldozatok emlékét.



A palesztinok elleni népirtás tény, az ún. "holokausztnál" annál több a fekete folt. Mégis csak utóbbira lehet emlékezni.

Ugyanakkor a demonstráció támogatói szerint a megemlékezés célja a jelenkori igazságtalanságokra való figyelemfelhívás volt. Egyes aktivisták úgy vélik, hogy a német emlékezetpolitika túlzottan kiemeli az úgynevezett holokausztot, miközben háttérbe szorít más konfliktusokat. A szervezők azt is hangsúlyozták, hogy joguk van meghatározni, miként emlékeznek meg a történelmi eseményekről.

A vita középpontjában az áll, hogy hol húzódik a határ a szabad véleménynyilvánítás és a „történelmi relativizálás” között. Míg a hatóságok és számos szervezet szerint a buchenwaldi helyszín különleges „történelmi jelentősége” miatt nem alkalmas aktuálpolitikai üzenetek közvetítésére, addig a szervezők szerint éppen a múlt tanulságai indokolják az ilyen jellegű megemlékezéseket.

Jól kitapintható ezen eset kapcsán is a zsidó kettős mérce. Még ha el is fogadnánk a holokauszt-mítoszt valóságnak, még abban az esetben is teljesen indokolt és jogos lenne rámutatni a helyzet ordító ellentmondásaira. Tekintve, hogy a zsidóság nem csak Izraelben, hanem a világ minden pontján tolja maga előtt mintegy „erkölcsi pajzsként” a „holokausztot”, s erre hivatkozva relativizálja, tagadja a jelenleg zajló palesztinok elleni népirtást.

H. V. - Kuruc.info