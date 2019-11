Külföld :: 2019. november 20. 08:01 ::

Gyengén muzsikál az orosz légvédelmi rendszer Szíriában

Ellenséges célpontokra lőtt a szíriai légvédelem, Izrael elismerte a támadást.

A SANA hivatalos szíriai hírügynökség szerint több támadó rakétát megsemmisítettek. Az AFP hírügynökség damaszkuszi tudósítója robbanásokat hallott, de részletekkel nem tudott szolgálni.

Az izraeli "védelmi" erők közölték, hogy harci gépeik több tucat iráni és szíriai célpontot támadtak a keddi szíriai rakétatámadás megtorlásaként. Egyebek mellett föld-levegő rakétákat indító állomásokat, katonai vezetési központokat, fegyverraktárakat és támaszpontokat vettek célba. Mintegy húsz célpontot találtak el, több mint felük iráni katonai központ és tábor volt, a többi pedig a szíriai hadsereg rakétaindító állásai, amelyekből célba vették az izraeli gépeket. Izrael nem támadta a Szíriába telepített Sz-300-as orosz légvédelmi rendszert, viszont célba vette és részben lerombolta a damaszkuszi repülőtéren azt az épületet, ahol a külföldi hadműveletekre szakosodott iráni al-Kudsz brigád főhadiszállása van – közölte az izraeli hadsereg.

A hírügynökségek emlékeztetnek arra, hogy az izraeli légvédelem kedd hajnalban elfogott négy rakétát, amelyet Szíriából indítottak el az ország felé. Szíriai források beszámolói szerint pedig ezt követően négy robbanás történt a damaszkuszi repülőtérnél.

Hedi Silberman katonai szóvivő szerda reggel közölte, hogy a hadsereg felkészült minden eshetőségre, ideértve Irán esetleges válaszcsapását is. Mindazonáltal Szíriát tekintik felelősnek Irán ottani katonai jelenlétéért.

„Már korábban is világossá tettem, hogy aki kárt okoz nekünk, annak kárt okozunk. Ezt tettük most az iráni al-Kudsz brigáddal és a szíriai katonai célpontokkal is, miután előző nap rakétákkal támadták Izraelt” – jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

