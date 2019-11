Külföld :: 2019. november 23. 18:12 ::

Tokió és Szöul újra hajlandó barátkozni

Reklám





A japán és a dél-koreai külügyminiszter megállapodott abban, hogy Abe Sindzó japán miniszterelnök és Mun Dzse In dél-koreai elnök kétoldalú tárgyalást is folytat majd azon a kínai–japán–dél-koreai csúcson, amelyet december végén tartanak a kínai Csengtuban – jelentette be szombaton a japán külügyi tárca.

A bejelentés közvetlen előzménye, hogy Dél-Korea úgy döntött pénteken – alig hat órával a hírszerzési információk kölcsönös cseréjéről szóló, Japánnal kötött egyezmény (GSOMIA) lejárta előtt –, hogy mégsem hátrál ki a megállapodásból, de fenntartja a jogot, hogy ezt bármikor megtegye. Szöul azért hozott ilyen döntést, mert a japán fél hajlandóságot mutatott a vitájukat rendezni hivatott párbeszéd folytatására.

Szöul azért mondta fel augusztusban a megállapodást, mert Japán szigorította három fajta alapanyag kivitelét, amelyekből Dél-Korea mikrochipeket és képernyőket gyárt, illetve eltávolította Dél-Koreát azon országok sorából, amelyek kereskedelmi szempontból kedvezményes eljárásban részesülnek. Szöul azt vetette a japán vezetés szemére, hogy az exportszabályok szigorítását fegyverként használja fel a Koreai-félsziget 1910 és 1945 közötti japán megszállásából eredő, még rendezetlen vitákban.

Motegi Tosimicu japán és Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter pénteken a gazdaságilag legfejlettebb húsz ország (G20) nagojai csúcstalálkozóján állapodott meg Abe és Mun decemberi találkozójáról.

(MTI)