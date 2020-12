Külföld :: 2020. december 1. 22:35 ::

Amerikai igazságügyi miniszter: nincsenek bizonyítékok kiterjedt választási csalásra

Az amerikai igazságügyi minisztériumnak egyelőre nincsenek bizonyítékai kiterjedt választási csalásra - jelentette ki William Barr igazságügyi miniszter kedden az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva.

"Ezidáig nem láttunk csalást olyan nagyságrendben, ami más választási eredményhez vezethetett volna" - hangsúlyozta Barr.

Az igazságügyi miniszter elmondta azt is, hogy a szövetségi nyomozók kivizsgálták a panaszokat, de nem találtak bizonyítékot, amely alátámasztaná azokat az állításokat, miszerint széles körben követtek volna el csalásokat a november 3-i elnökválasztáson.

Barr novemberben utasítást adott a szövetségi nyomozó hatóságoknak, hogy járjanak utána a hiteles bejelentéseknek. Egyben figyelmeztette őket, hogy kerüljék "a képzelet szülte és túlzó állítások" kivizsgálását.

Donald Trump hivatalban lévő, republikánus párti elnök több államban is indított pereket, melyekben vitatta a voksolás eredményét választási szabálytalanságokra hivatkozva. A keresetek eddig nem jártak sikerrel. Kedden Wisconsinban is hitelesítették Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt győzelmét. Ezt megelőzően Arizonában, Georgiában, Michiganben és Pennsylvaniában is hitelesítették a választási eredményeket, ami egy fontos formális lépés az elnökválasztást követően.

(MTI)