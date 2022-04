Ronny Jackson, a Fehér Ház egykori orvosa, aki az Obama- és Trump-kormány idején is betöltötte ezt a szerepet, azt mondta, hogy Joe Biden demokrata elnöknek azonnal le kell mondania, hogy megkímélje az országot még több szenvedéstől, ugyanis mentálisan nem alkalmas az elnöki posztra.

Biden doesn’t know what’s going on with Ukraine. He doesn’t know what’s going on with ANYTHING! He’s not cognitively capable of leading. He needs to RESIGN before our country suffers any more.