Külföld :: 2022. szeptember 9. 21:58 ::

Putyin: az év végéig 30 millió tonna orosz gabona juthat el a rászoruló országokba

Oroszország azt tervezi, hogy az év végéig 30 millió tonna gabonát szállít a rászoruló országoknak - jelentette be Vlagyimir Putyin elnök az orosz biztonsági tanács állandó tagjainak pénteki operatív ülésén.

"Helyesnek véljük, hogy éppen a legszegényebb országokba növeljük a szállítást. Az év végéig összesen mintegy 30 millió tonna gabonát fogunk leszállítani, és készek vagyunk ezt a mennyiséget 50 millió tonnára vagy még többre növelni, mivel idén, hála Istennek, jó termésünk lesz" - mondta az elnök.

Putyin szerint Oroszország a májustól augusztusig tartó időszakban 6,6 millió tonna gabonát szállított a világpiacra, ebből 6,3 millió tonnát Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába.

Megjegyezte, hogy egyes országok megkérdőjelezték a júliusi isztambuli terménymegállapodás részleteit. Emlékeztetett rá, hogy az európai országok vállalták: az ukrajnai gabonát a legszegényebb országoknak szállítják le, most viszont többen közülük megpróbálnak visszalépni ettől.

Az orosz elnök szerint az ukrán kikötőket elhagyó 87 hajóból 32 Törökországban maradt. Megjegyezte, hogy a török félnek ehhez joga van, mert az egész folyamatot ő szervezte.

"Három hajó ment Dél-Afrikába, három Izraelbe, hét Egyiptomba, 30 az Európai Unióba, és csak kettőt a legszegényebb országokba az ENSZ élelmezési programjai keretében. Ezek Jemen és Dzsibuti. Ez 60 ezer tonna és mindössze három százalék" - mondta az elnök.

Putyin bejelentette, hogy Oroszország most a rászoruló országokba irányuló gabonaszállítások technikai részletein dolgozik. Utasította Andrej Belouszov miniszterelnök-helyettest, hogy felügyelje a kérdést, és vonja be a külügyminisztériumot is.

Isztambulban július 22-én többoldalú megállapodást írtak alá az orosz terménykivitelre vonatkozó korlátozások feloldásáról és az ukrán gabonaexporthoz való orosz hozzájárulásról. Az Oroszország, Törökország, Ukrajna és az ENSZ képviselői által ellenjegyzett egyezség az ukrán gabona, élelmiszerek és műtrágya exportját irányozza elő a Fekete-tengeren keresztül három kikötőből, köztük Odesszából. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője korábban kilátásba helyezte a terménymegállapodás felmondását, mert annak második részét, amely az orosz export biztosítására vonatkozott, nem hajtották végre. A nagykövet emlékeztetett rá, hogy az alku novemberben jár le.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt hangoztatta, hogy de jure a nyugati országok ugyan nem akadályozzák az orosz élelmiszerexportot, ám a gyakorlatban mégis korlátozzák, mivel a kereskedelmi hajókat nem engedik be kikötőikbe.

Putyin bejelentette, hogy Oroszország kész ingyen a fejlődő országok rendelkezésére bocsátani az európai kikötőkben felhalmozott több százezer tonna orosz káliumtrágyát. Közölte, hogy az orosz műtrágyaexport idén négy hónap alatt elérte a 7 millió tonnát, amiből mintegy 3 millió tonna Ázsiába, Afrikába és Latin-Amerikába irányult.

(MTI)