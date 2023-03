Külföld :: 2023. március 3. 06:52 ::

A brazil elnök kivonta a hírszerzést a hadsereg ellenőrzése alól

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök csütörtökön rendelettel kivonta a hadsereg ellenőrzése alól az Abin hírszerzési ügynökséget, és a kormány hatáskörébe utalta.

A döntés hátterében az áll, hogy január 8-án, a baloldali államfő beiktatását követően a Jair Bolsonaro volt elnök választási veresége miatt tiltakozó több ezer tüntető megrongálta és kifosztotta az elnöki palotát, a kongresszus és a legfelsőbb bíróság épületét.

Lula a történtek miatt elrendelte az államfői palota dolgozóinak átvilágítását, és több katonai tisztségviselőt felmentett posztjáról. Bolsonaro ugyanis számos katonatisztet nevezett ki a kormányzati intézményekbe.

Az Abin a hírszerzés mellett kém- és terrorelhárítási feladatokat is ellát. Eddig az úgynevezett Intézményi Biztonság Kabinetjéhez (GSI) tartozott, amelynek élén egy tábornok állt. A GSI egyebek között a Palácio do Planalto elnöki palota, és Bolsonaro idején az államfő személyes biztonságáért is felelt. Lula azonban úgy döntött, hogy ez utóbbi feladatokat a brazil szövetségi rendőrség hatáskörébe utalja.

(MTI nyomán)