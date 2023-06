Külföld :: 2023. június 21. 20:13 ::

Hat évtizede először száz százalék felett a brit államadósság-ráta - de azért még mehetnek a milliárdok Kijevbe

Több mint hat évtizede először száz százalék fölé emelkedett a hazai össztermékhez (GDP) mért brit államadósság-ráta.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán ismertetett beszámolójában közölte, hogy május végén a nettó államadósság-állomány 2567,2 milliárd font - 1110 trillió (1110-szer ezermilliárd) forint - volt. Ez 100,1 százalékos GDP-arányos nettó államadósság-rátának felel meg.

Az ONS visszatekintő adatsora szerint a brit közszféra adósságterhe a hazai össztermék arányában mérve legutóbb 1961 márciusában volt ennél magasabb: akkor 102,5 százalékos nettó államadósság-rátát mértek.

A közfinanszírozási szektor havi nettó piaci hiteligénye májusban 20 milliárd font volt, 10,7 milliárd fonttal több, mint a tavalyi azonos hónapban.

A statisztikai hivatal szerdai ismertetése szerint ez volt a második legnagyobb összegű májusi kormányzati hitelfelvétel azóta, hogy 1993-ban - vagyis éppen harminc éve - megkezdődtek a közfinanszírozás havi nettó hiteligényéről szóló rendszeres adatközlések.

A brit statisztikai hivatal hangsúlyozza azt is, hogy az áprilisban kezdődött pénzügyi év eddigi két teljes hónapjában 42,9 milliárd font volt a közfinanszírozási szektor nettó piaci hiteligénye, 19,6 milliárd fonttal több, mint az előző pénzügyi év első két hónapjában, és 2,1 milliárd fonttal magasabb az előzetes kormányzati becslésnél.

A hitelminősítők ugyanakkor derűlátó módon ítélik meg a brit közfinanszírozási folyamatokat. Ennek jeleként nemrégiben stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló negatívról Nagy-Britannia "AA/A-1 plusz" szintű államadós-osztályzatának kilátását az S&P Global Ratings, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy korábbi várakozásaihoz képest enyhültek a brit közfinanszírozást terhelő kockázatok.

A hitelminősítő közölte: a 2023-2025 közötti időszakra átlagosan 3,7 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt vár az előző, szeptemberi előrejelzésében szereplő 5,5 százalék helyett.

Az S&P Global Ratings arra számít, hogy a brit államadósság-ráta 2026-ig 96 százalékra süllyed. Más nagy londoni házak kevésbé derűlátók.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) az új közfinanszírozási adatok szerdai ismertetése utáni helyzetértékelésében közölte: előrejelzése szerint a brit hazai össztermék az idei év egészében - elsősorban a továbbra is magas megélhetési költségek és az erősen valószínűsíthető további jegybanki kamatemelések miatt - mindössze 0,3 százalékkal nő.

A cég szerint ebben a környezetben aligha várható, hogy a GDP-arányos brit államadósság-ráta egyhamar csökkenésnek indulna.

(MTI)