Külföld :: 2025. február 25. 11:16 ::

A hibrid autók eladása megelőzte a benzines modellekét Európában

Európában a hibrid autók eladása ismét megelőzte a benzines modellekét 2025 januárjában - közölte kedden az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA).

A benzinmotorral és kis villanymotorral felszerelt modellek a piac 34,9 százalékát tették ki (+18,4 százalék egy év alatt). A benzinüzemű autók hanyatlása kezdi utolérni a dízelekét: januárban meredeken csökkent (-18,9 százalék), különösen Franciaországban és Németországban.

A benzines modellek most a piac 29,4 százalékát teszik ki, míg az egykor mindenütt jelenlévő dízelek aránya 10 százalék lett (27 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban).

A hibridek, amelyek valamivel üzemanyag-takarékosabbak és kevésbé szennyezőek, mint a benzines modellek, és jóval olcsóbbak, mint az elektromos autók, így visszaszerzik az európai piac irányítását, miután szeptember és november 2024 között először három hónapig uralták azt.

A 100 százalékban elektromos modellek száma az elmúlt egy évben jelentősen nőtt (+34 százalék), különösen Belgiumban, Németországban és Olaszországban (+126 százalék), de 2024 decemberéhez képest stabil maradt, az egyes országok között jelentős eltérésekkel.

Európai szinten az elektromos autók jelenleg a forgalomba helyezések 15 százalékát teszik ki, ami még mindig messze van az Európai Bizottság által a gyártók számára kitűzött céltól, amely 2025-re 25 százalék, 2035-re pedig 100 százalék lenne.

Az elektromos autók úttörőjének számító Tesla eladásai januárban a felére csökkentek, amit egy folyamatban lévő hatótáv-változtatás, valamint a cég irányítójának, Elon Musknak Donald Trump amerikai elnök melletti kiállása is hátráltatott, illetve elriasztja a vásárlókat.

"Egyértelmű, hogy Európának még dolgoznia kell a stagnálás elkerülése érdekében" - hangsúlyozta az ACEA főigazgatója, Sigrid de Vries egy sajtóközleményben.

Az ACEA a CO2-kibocsátásra vonatkozó európai szabályok enyhítését kéri, amelyeken az elektromos autók értékesítésére vonatkozó célok alapulnak.

"Az EU-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az autóipar jövőjéről szóló (jelenleg Brüsszelben zajló) stratégiai párbeszéd sikeres legyen, hogy lehetővé tegye a nulla kibocsátású mobilitásra való hatékony átállást, miközben megőrizzük globális versenyképességünket" - hangoztatta Sigrid de Vries.

A hibridek sikere 2024-ben már most is előnyös a Toyota számára, e technológia úttörőjének, amely a januári enyhe visszaesés (-4,9 százalék) ellenére is magas szinten tartotta eladásait. A Renault (+5 százalék) is profitált belőle, amely 10,9 százalékos piaci részesedést ért el.

(MTI)