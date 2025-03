Külföld :: 2025. március 28. 15:20 ::

A francia szélsőbalos képviselő állítása szerint megverték a neonácik, még antifa tüntetést is tartottak

A Bretagne-ban található Cintré városának egyik szélsőbaloldali (War-Saw - Breton Független Baloldal) önkormányzati képviselőjét, Anton Burelt február 22-én éjszaka szélsőjobboldaliak fogták közre, akik rasszista megjegyzéseket tettek rá, majd leütötték, és a fejét beleverték a járdába, miközben náci tisztelgéseket, és rasszista, antiszemita jelszavakat hangoztattak. Legalábbis ezt a vallomást tette a szélsőbaloldali képviselő a rendőrségen, amikor a támadása után kihallgatták a helyi szervek.



Elmondása szerint az utcán neonácik csoportját pillantotta meg, akik épp Sieg Heil!-t kiabáltak, mielőtt megtámadták. Burel elmondta, hogy őszinte megdöbbenést keltett benne, hogy ilyen megtörténhet egy olyan békés városban, mint Cintré.



A támadás után, március 1-én több száz fős antifasiszta tüntetés volt a városban, hogy közösen biztosítsák Burelt a támogatásukról, s együtt utasítsák el a szélsőjobboldal agresszivitását. A tüntetésen a francia Zöld Párt is részt vett, Daniel Salmon zöldpárti szenátor is felszólalt a neonáci agresszió ellen. Burel X-csatornáján egyébként számtalan bejegyzés tanúskodik arról, hogy maga is az Antifa része, s kapcsolatban áll katalán és francia antifasisztákkal, valamint a szélsőbaloldali kurd YPG-vel (Kurd Népvédelmi Egységek), mely szervezet egyébként terrorszervezetként van nyilvántartva az EU-ban.



"Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, a megválasztott képviselőknek és politikai szervezeteknek, akik támogatásukat fejezték ki felém a szombat esti támadást követően. Hat, szélsőjobboldali eszméktől vezérelt ember támadott meg egy barátomat és engem, miután rasszista jelszavakat skandáltak és náci tisztelgéseket mondtak. Cintrében, és máshol sem, ezeket az eszméket és az őket hordozó személyeket nem fogadják szívesen. Városunk a mai Bretagne tükre, minden származású lakossal együtt építjük jövőnket. Annak megerősítésére, hogy Cintré mindenki számára nyitott város származás és valláskülönbség nélkül, a függetlenségi baloldali (War-Sav) társaimmal együtt egy családi és népi összejövetelre hívok mindenkit szombaton 12 órára, a Sauvée-testvérek terére."

Daniel Salmon, a francia Zöld párt szenátora is részt vett a tüntetésen, s így nyilatkozott:

Az ügyben természetesen nyomozás indult, és egy hét elteltével kiderült, hogy csak a képzeletében léteztek szélsőjobboldali támadók, s az ütések valójában egy cigány bandától származnak, akik azon az éjszaka megverték. Ezt több szemtanú is egybehangzóan állítja, akik semmiféle neonácikról, "Sieg Heil!"-ről nem tudtak beszámolni, viszont mindenki cigányként azonosította az elkövetőket.

"A rendőrség által összegyűjtött tanúvallomások nem teszik lehetővé számunkra, hogy megerősítsünk a rasszista énekeket és a náci tisztelgéseket" – mondta Frédéric Teillet, Rennes állam ügyésze. Szemtanúk vallomása segítségével állapították meg azt is, hogy cigányok bántalmazták a képviselőt, a testi sértés bűncselekményével kapcsolatban pedig folytatódik a nyomozás.

Burel továbbra is ragaszkodik meséjéhez, s megdöbbentőnek nevezte, hogy valótlanságnak tartják a rasszisták jelenlétét.