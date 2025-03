Külföld :: 2025. március 30. 16:46 ::

Irán elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal, de nyitott a közvetett egyeztetésekre

Irán elutasítja a nukleáris programjáról szóló közvetlen tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, de nyitott a közvetett egyeztetésekre - jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök a vasárnapi kormányülésen.

"Válaszoltunk az amerikai elnök levelére Omán közvetítésével és visszautasítottuk a közvetlen tárgyalások lehetőségét, de nyitottak vagyunk a közvetett egyeztetésekre" - hangsúlyozta az iráni vezető.

Mint mondta, Teherán nem utasítja el a párbeszédet, de ehhez az Egyesült Államoknak korrigálnia kell eddigi magatartásán és új alapot kell teremtenie a bizalomhoz - idézte Peszeskjánt az ISNA hírügynökség. "Nem ellenezzük a tárgyalásokat, az ígéretek megszegése az, ami eddig gondot okozott. Be kell bizonyítaniuk, hogy képesek bizalmat építeni" - tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök Ali Hamenei ajatollah iráni legfelsőbb vezetőnek címzett levelében új atomalku megkötésére sürgette Teheránt, ellenkező esetre katonai következményeket helyezett kilátásba. Hamenei határozottan elutasította ezt, mondván, hogy Irán csakis közvetetten, harmadik országok közbe iktatásával hajlandó tárgyalni Washingtonnal.

Az angol nyelvű, Press TV iráni állami televízió a héten közzétett egy cikket, amely egyebek között a közel-keleti amerikai bázisok felsorolását tartalmazta lehetséges célpontokként, amelyek között Camp Thunder Cove is szerepelt az indiai-óceáni Diego Garcia atollon, ahol feltehetőleg a Teherán támogatását élvező jemeni lázadók ellen is bevetett amerikai B-2-es lopakodó bombázók is állomásoznak.

"Az amerikaiak tudják, mennyire sebezhetők" - figyelmeztetett pénteken Baker Kalibaf iráni parlamenti elnök. "Ha megsértik Irán szuverenitását, az olyan lenne, mint szikra egy lőporos lerakatban, lángra lobbantva az egész régiót. Ilyen forgatókönyv esetén sem az ő, sem pedig a szövetségeseik támaszpontjai nem lennének biztonságban" - fűzte hozzá.

Trump első hivatali ciklusában, 2018-ban kivonta az Egyesült Államokat az Irán és a nagyhatalmak között 2015-ben létrejött megállapodásból, amely szigorú korlátokat szabott Teherán vitatott nukleáris tevékenységének a szankciók enyhítéséért cserébe.

Miután Trump újból átfogó amerikai szankciókat léptetett életbe, az iszlám köztársaság is túllépte az urándúsítási programjára az egyezményben megszabott korlátokat.

A nyugati hatalmak azzal vádolják Iránt, hogy titkos tervei szerint nukleáris fegyverkezési képességet kíván kifejleszteni azáltal, hogy az uránt olyan magas hasadóanyag-tisztasági szintre dúsítja, ami meghaladja azt, ami szerintük egy polgári célú atomenergia-program esetében indokolt.

Teherán azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag polgári energetikai célokat szolgál.

(MTI)