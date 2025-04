Külföld, Háború :: 2025. április 1. 12:03 ::

Korszerűsítik a svédországi bunkereket

Svédország 9,3 millió eurót fordít egy esetleges atomcsapás esetén igénybe vehető óvóhelyeinek ellenőrzésére és korszerűsítésére - közölte a svéd katasztrófavédelmi hatóság (MSB).

A skandináv országban csaknem 64 ezer óvóhely van, ami világviszonylatban kiemelkedően soknak számít. Az MSB már 2014 óta fokozott figyelmet fordít ezeknek a bunkereknek az ellenőrzésére. A hatóság hétfői közleményében arra is kitért, hogy folyamatban van a nagy méretű - több ezer ember befogadására alkalmas - óvóhelyek korszerűsítése is. A munkálatok várhatóan két-három évet vesznek igénybe, jelenleg a 80 nagy méretű bunker közül 25-nek kezdődött meg a felújítása. Az MSB 2025-re azt tervezi, hogy folytatják a légszűrők cseréjét is az óvóhelyeken annak érdekében, hogy javítsák az esetleges vegyi vagy radiológiai támadások elleni védelmet.

Svédország hatóságai az utóbbi időben több alkalommal is felhívták a figyelmet arra, hogy fel kell készülni egy esetleges háború veszélyére. Januárban Ulf Kristersson miniszterelnök úgy fogalmazott: Svédország "nem áll háborúban, de nem él békében sem".

A svéd hatóságok 2015-ben újra bevezették a "totális védelem" koncepcióját, és a 2022-ben kirobbant ukrajnai háború után még tovább erősítették ezt az irányt: polgári védelmi minisztert neveztek ki a védelmi miniszter mellé, hogy mozgósítsák az egész társadalmat.

(MTI)