Külföld, Gazdaság :: 2025. április 4. 15:33 ::

Ausztriában a feldolgozóipart érintik leginkább hátrányosan az új amerikai vámok

Az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet szerint az új amerikai vámok elsősorban az ország feldolgozóiparát terhelik meg, és ezzel a bruttó hazai terméket is csökkentik Ausztriában. A Raiffeisen kutatói szerint az új vámokkal az ipari termelést kívánja visszatelepíteni az Egyesült Államokba a Trump-adminisztráció.

Az új amerikai vámok elsősorban az osztrák feldolgozóipart érintik hátrányosan, ezen belül is a gépjárműgyártást, ahol a termelési teljesítmény 2,3 százalékos csökkenéséhez vezethetnek, míg a bruttó hazai termék rövid távon valószínűleg 0,23 százalékkal csökken - írja Hendrik Mahlkow, a Wifo közgazdásza a gazdaságkutató intézet pénteken publikált tanulmányában. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a teljesítménycsökkenéssel párhuzamosan az infláció is enyhülni fog.

A Wifo számításai szerint a gépjárműgyártás volumenének visszaesése 616 millió eurós hozzáadottérték-veszteségnek felel meg. A vas- és acéliparban a veszteség 422 millió euró lehet, de ez a gépjárműgyártásénál nagyobb, 2,5 százalékos termeléscsökkenéssel jöhet lére.

Harald Oberhofer, a Wifo közgazdásza az APA hírügynökségnek a jelentést kommentálva elmondta, hogy a bruttó hazai termék kezdeti 0,23 százalékos csökkenése középtávon 0,33 százalékra is duzzadhat a világgazdaság lassulásával párhuzamosan, az osztrák termékek iránti kereslet csökkenése miatt.

Az Egyesült Államokra vonatkozóan Mahlkow, a Wifo közgazdásza 1,7 százalékos negatív GDP-hatást vár, az infláció pedig várhatóan 7,3 százalékra emelkedik.

A Raiffeisen Research gazdasági szakértői az európai országok esetében 0,2 és 0,9 százalék közötti negatív GDP-hatásra számítanak az amerikai vámemelés miatt. Az eurózónára vonatkozó 2025-ös növekedési előrejelzésüket 1,2 százalékról 1,0 százalékra csökkentették, 2026-ban pedig 1,7 százalék helyett 1,5 százalék növekedést várnak. A Raiffeisen korábbi előrejelzése "10 százalék körüli" vámemelésre számított.

A Raiffeisen közgazdászai az egyes termékekre adott mentességek alapján azt feltételezik, hogy az Egyesült Államok úgy alakította ki az új vámrendszert, hogy azt egy ideig fenn is tudja tartani. "A kereskedelmi hiányra való összpontosítás azonban arra is utal, hogy itt nem csupán a vámcsökkentés kedvezőbb tárgyalási pozíciójának a megteremtéséről van szó, hanem a globális kereskedelmi áramlások és értékláncok tartós megváltoztatásáról is, vagyis strukturálisan alacsonyabb importra törekednek a termelés áthelyezésével az Egyesült Államokba."

(MTI)