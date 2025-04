Külföld, Háború :: 2025. április 11. 13:06 ::

Oroszországba érkezett Trump különmegbízottja

Oroszországba érkezett Steve Witkoff, az amerikai elnöki különmegbízottja - közölte Dmitrij Peszkov, az orosz államfő szóvivője pénteken újságírókkal.

"Igen, megerősítem, valóban Oroszországba érkezett repülővel" - mondta Peszkov.

Arról, hogy Witkoff Szentpétervárra repült, elsőként az Axios amerikai hírportál számolt be. Peszkov elmondta, hogy Vlagyimir Putyin pénteken egy, az orosz hadiflotta fejlesztéséről megtartandó tanácskozáson vesz részt, és tájékoztatást ígért arra az esetre, ha az orosz elnök fogadja az amerikai különmegbízottat.

Frissítés: Lavrov: az oroszgyűlölő Zelenszkijnek nem szabad odaadni az orosz embereket

Steve Witkoff Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta harmadszor jár Oroszországban.

"Azt látjuk, hogy Európával ellentétben - és ide sorolom Nagy-Britanniát is -, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a jelenlegi helyzet kiváltó okait, az Egyesült Államoknak megvan a szándéka, hogy a probléma mélyére hatoljon" - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a pénteken Almatiban megtartott sajtótájékoztatóján.

Lavrov szerint a Trump-kormány tudatában van Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oroszok iránti gyűlöletének. Emlékeztetett rá, hogy Zelenszkij egy - a Le Figarónak adott - interjújában azt mondta, hogy "elsősorban az oroszok iránti gyűlölet hajtja".

"Amikor megkérdezték tőle, hogy személyesen (Vlagyimir) Putyin orosz elnöknek (szól-e a gyűlölete), azt mondta: »Nem, minden orosznak. Mindannyiukat gyűlölöm« Tehát akár csak elméletileg is felmerülhet-e, hogy egy ilyen embernek odaadjuk ezeket az embereket? Semmiképp és sohasem! És ennek a megértése a Trump-kormányzatban is megvan, amely nyilvánosan többször is kijelentette, hogy Zelenszkijnek meg kell békélnie a területi kérdéssel" - hangoztatta az orosz diplomácia vezetője.

Úgy vélekedett, a jelenlegi amerikai kormányzat tisztában van azzal, hogy "az 1991-es határokhoz való visszatérés, amit Zelenszkij még mindig követel, lehetetlen, már csak azért is, mert ezeket a területeket olyan emberek lakják, akiket Zelenszkij »lényeknek« tart".

"Ezt már a különleges katonai művelet megkezdése előtt is többször elmondta. Az embereknek azt tanácsolta, ha úgy érzik, hogy az orosz kultúra részei, akkor »takarodjanak el Oroszországba«" - nyilatkozott Lavrov.

Azt mondta, hogy az orosz fél Trump csapatával történt kapcsolatfelvételei, egyebek között a Rijádban Marco Rubio külügyminiszterrel és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadóval folytatott találkozó megmutatta, hogy elvi egyetértés van a párbeszéd szükségességében, miközben mindkét fél elkötelezett marad a nemzeti érdekei mellett.

Lavrov szerint a felek között csütörtökön lezajlott elítéltcsere segít a bizalom kiépítésében, de ennek végleges helyreállításához hosszú időre lesz szükség. Közölte, hogy az orosz-amerikai diplomáciai konzultációk csütörtöki isztambuli második fordulóján Oroszország ismételten javasolta az Egyesült Államoknak, hogy vonja ki az Aeroflot légitársaságot a szankciók hatálya alól.

Alekszej Poliscsuk, az orosz külügyminisztérium FÁK-országokkal foglalkozó második főosztályának igazgatója az orosz sajtónak nyilatkozva pénteken megengedhetetlennek nevezte, hogy az EBESZ ukrajnai "álbéketeremtő forgatókönyvének" megismétlődését, valamint a Párizs és London által szorgalmazott külföldi intervenciót is.

"A szervezet munkatársainak a minszki megállapodások végrehajtását kellett volna felügyelniük, de valójában a konfliktus egyik részes felének dolgoztak, jelentések Kijev javára való meghamisításával, valamint a Donyeck és Luhanszk elleni hírszerzéssel foglalkoztak" - fogalmazott.

Poliscsuk felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi békefenntartás alapfeltétele a békés rendezés vagy a fenntartható tűzszünet elérése. Szerinte Ukrajna azonban nem ebbe az irányba halad, és még az energetikai létesítmények elleni csapásokra vonatkozó moratóriumot is elszabotálja.

Beszámolója szerint Oroszország és Ukrajna a két ország minszki nagykövetségén keresztül jegyzéklevelezést folytat, elsősorban jogi és konzuli kérdésekben. A Kijevvel folytatandó közvetlen tárgyalások feltételeiről szólva Poliscsuk hangsúlyozta, hogy Moszkva nyitott a komoly javaslatok megvitatására, amelyek figyelembe veszik a kialakult realitásokat, és amelyek a konfliktus kiváltó okainak felszámolásához vezetnek.

A diplomata szerint az ukrán hatóságok magatartása arra utal, hogy erre nem állnak készen. Emlékeztetett rá, hogy Kijev visszalépett a közvetlen tárgyalásoktól, amelyeket 2022 február végétől április közepéig folytattak. Ugyanezen év szeptemberében Zelenszkij rendeletben tiltotta meg a párbeszédet az orosz vezetéssel, amely még mindig hatályos.

Ukrajna a háború kirobbanását követően nem sokkal megszakította diplomáciai kapcsolatait Moszkvával.

(MTI)