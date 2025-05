Külföld :: 2025. május 7. 06:47 ::

India "terroristák infrastruktúrájára" mért csapást Pakisztánban

India szerdára virradóra több célpontot támadott Pakisztán területén, az újdelhi védelmi minisztérium közlése szerint "terroristák infrastruktúrájára" mértek csapást. Pakisztáni hivatalos közlések szerint a támadásnak több halálos áldozata van.

Az indiai tárca hangsúlyozta, hogy nem pakisztáni katonai létesítmények voltak a célpontok. Összességében kilenc célpontot említett a minisztérium, ahonnan "terrorcselekményeket készítettek elő India ellen".

"Cselekedeteink célzottak, kimértek, és természetüket tekintve nem az eszkalációt szolgálták. Egyetlen pakisztáni katonai létesítményt sem ért támadás" - áll az indiai közleményben. "India jelentős önmérsékletet tanúsított a célpontok kiválasztásában és a végrehajtás megvalósításában" - tette hozzá.

A pakisztáni hadsereg csapásokról számolt be Kasmír Pakisztán ellenőrzése alatt lévő részében található Kotli és Muzaffarabád városokból, valamint a pakisztáni Pandzsáb tartományban lévő Bahvalpur városából. Utóbbi városban egy mecsetet találtak el. A pakisztáni hivatalos közlések szerint három további csapás is mecsetek környékét érte, egy pedig egy klinikánál csapódott be.

A két szomszédos, atombombával is rendelkező ország között a vitatott hovatartozású Kasmír Újdelhi ellenőrizte részén április 22-én elkövetett, 26 halottal járó terrortámadás után újult ki ismét a feszültség. India szerint a támadást egy Iszlámábád által támogatott fegyveres csoport követte el, a pakisztáni kormány ezt tagadja.

Ahmad Sarif altábornagy, a pakisztáni hadsereg szóvivője az ARY News helyi hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a rakétákat indiai területről indították, és az indiai légierő gépei nem hatoltak be Pakisztán légterébe. "Ez egy gyáva támadás volt ártatlan civilek ellen az éjszaka leple alatt" - hangsúlyozta az illetékes.

Egy katonai szóvivő a Geo televíziónak legalább három halottról és 12 sebesültről számolt be, Bahvalpur kórházának szóvivője, Zohaib Ahmed úgy nyilatkozott, hogy a városi mecset környékét érő csapásban 13-an meghaltak.

A pakisztáni hadsereg több indiai katonai repülőgép lelövéséről is beszámolt.

Több pakisztáni tartományban szerdán zárva tartották az iskolákat, Kasmír kórházaiban rendkívüli helyzetet rendeltek el. A konfliktus a térség légi forgalmát is megzavarta szerdán, Európából induló járatokat is töröltek.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök helyi idő szerint szerda kora reggel összehívta a nemzetbiztonsági bizottságot. Kijelentette, hogy "Pakisztánnak minden joga megvan arra, hogy kemény választ adjon az India általi háborús cselekményre, s valóban erős válasz érkezik".

"A pakisztáni nemzet és a fegyveres erők nagyon is jól tudják, hogyan kell elbánni az ellenséggel. Sosem fogjuk engedni, hogy az ellenség elérje aljas céljait" - tette hozzá.

Az indiai hadsereg X-oldalán mindössze annyit írt, hogy "az igazságszolgáltatás megtörtént".

A helyi rendőrség és szemtanúk heves ágyúzásról és lövésekről jelentettek a vitatott hovatartozású Kasmír legalább három térségéből a demarkációs vonal mentén. Ezt követően pakisztáni biztonsági szervek hat halottat jelentettek a térségből, az indiai hadsereg pedig azt közölte, hogy pakisztáni tüzérségi tűzben három indiai civil meghalt. Azhar Majid, Poonch indiai határtelepülés szóvivője később bejelentette, hogy a tüzérségi tűzben nyolcan meghaltak, 29-en megsebesültek.

(MTI)