Külföld :: 2025. május 18. 14:21 ::

Ünnepélyesen is beiktatták XIV. Leó pápát a Vatikánban

Vasárnap 10 órakor kezdődött XIV. Leó pápa ünnepélyes beiktatása a Vatikánban. A katolikus egyház 267. vezetője már a megválasztása óta hivatott a pozíciójának betöltésére, azonban a ceremóniára még csak most került sor. Az ünnepélyes szentbeszédében kitért a háború kérdésére, valamint elődjére, Ferenc pápára emlékezett – írja az Index.

A hatóságok szerint mintegy negyedmillióan várták a katolikus egyház 267. vezetőjét a Szent Péter-bazilika előtt. A szentmise különlegességét még az is növelte, hogy Szent II. János Pál pápa épp ma lenne 105 éves.

A Sky News információi szerint csaknem 200 küldött érkezett a helyszínre a világ minden tájáról – köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, J. D. Vance amerikai alelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Eduárd edinburghi herceg. Magyarországról Sulyok Tamás köztársasági elnök tette tiszteletét a Vatikánban.

A szentatya 50 perccel a szentmisét megelőzően hatalmas ováció közepette érkezett meg a hívek közé. XIV. Leó Ferenc pápa példáját követte, aki szintén lemondott a golyóálló védelemről, és egy nyitott tetejű pápamobilban érkezett a Szent Péter térre.

XIV. Leó Pápa Szent Péter sírjánál imádkozott, miután bevonultak a kápolnába. A szentmise többnyire hagyományos formában zajlott, minimális különbségekkel. A menet eleje hamar kiért a Szent Péter térre, a sort XIV. Leó pápa zárta.



Fotó: Jacquelyn Martin/Reuters

Testvéreim, ezen az Úr által adott napon szítsuk fel a keresztség szentségének emlékét – kezdte XIV. Leó a celebrálást olaszul, majd meghintette a híveket a szenteltvízzel. Az igeliturgia szertartását követően az apostolok cselekedetéből olvastak fel, amely arról szólt, hogy „Krisztus a szegletkő”.

A Szent János könyvéből felolvasott evangélium kétszer hangzott el, az egység jegyében két ősi nyelven, latinul és görögül hallhatták a hívek. Az evangélium Jézus Krisztus Simon Péterhez intézett kérdéséről szólt. A szentbeszédet a pallium és a halászgyűrű átadása előzte meg. A 2 méter 60 centiméter hosszú, 11 centiméter széles jelvényt Dominique Mamberti diakónus bíborostól, míg a Péter apostol szimbólumait megjelenítő gyűrűt Luis Antonio Tagle bíborostól kapta meg.

XIV. Leó pápa szentbeszédében elődjéről beszélt. Összefoglalta, hogy mi történt az elmúlt időszakban, valamint névelődjét, XIII. Leót is megemlítette. Kiemelte az egység fontosságát, és röviden bírálta a vallási propagandát is.

Rendkívül intenzív időszakot éltünk meg. Ferenc pápa halála szomorúsággal töltötte el szívünket – fogalmazott Leó pápa, majd hozzátette azt is, hogy úgy érzi, érdemtelenül lett pápa.



Fotó: Christopher Furlong/Getty Images

Ferenc pápa nyomdokain haladva Leó pápa is élesen bírálta a globális gazdasági rendszert, amely szerinte kizsákmányolja a föld erőforrásait, miközben a legszegényebbeket háttérbe szorítja.

A frissen megválasztott egyházfő figyelmeztetett a pápaságon belüli hatalomkoncentráció veszélyeire is, és hangsúlyozta: olyan vezetésre törekszik, amely „soha nem enged a tekintélyelvűség kísértésének”. Zárásként arra buzdította a híveket, hogy maradjanak meg „egy népként az egységben”, és „együtt járjunk Isten felé – szeretetben, egymás felé fordulva”. A könyörgéseket több nyelven – portugálul, franciául, arabul, lengyelül, kínaiul – olvasták fel a hívek.



XIV. Leó pápa a beiktatási misén a Vatikánban 2025. május 18-án (fotó: Claudia Greco/Reuters)

A szentmise végén XIV. Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik eljöttek a beiktatására. Elmondta azt is, hogy az eseményen Ferenc pápa is jelen volt, az égből kísérte végig a fejleményeket. Felhívta a figyelmet mindazokra, akik szenvednek a háborúkban Gázában, Mianmarban és Ukrajnában is, amely végre az igazságosságot és a békét elhozó tárgyalásokra vár.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő egy sajtótájékoztatón külön kitért az új pápa névválasztásának jelentőségére. A XIV. Leó név egyértelmű utalás XIII. Leó pápára és az általa kiadott Rerum novarum kezdetű enciklikára, amely a modern katolikus társadalmi tanítás alapköve. Ez a névválasztás nem véletlen, hanem tudatos jelzés arról, hogy az új pápa különös figyelmet kíván fordítani a társadalmi kérdésekre, a munkások helyzetére és jogaira – még a mesterséges intelligencia korában is.

(Index nyomán)