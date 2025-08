Külföld, Háború :: 2025. augusztus 6. 17:43 ::

A Hezbollah nem hajlandó átadni a fegyvereit

Libanonban a Hezbollah bírálta szerdán, hogy a kormány érvényesíteni akarja az állami erőszakmonopólium elvét, a síita szervezet szerint ez csak Izrael érdekeit szolgálná.

"Navaf Szalám kormánya súlyos hibát követ el egy olyan döntéssel, amely megfosztaná Libanont az izraeli ellenséggel szembeni ellenállás fegyvereitől" - olvasható a szervezet közleményében. A Hezbollah hangsúlyozta, hogy tervezett lefegyverzésével - amelyet amerikai diktátumnak minősített - Bejrút "szabad kezet adna" a zsidó államnak, és aláásná az ország szuverenitását, ezért figyelmen kívül fogja hagyni az erről szóló rendelkezést.

A szervezet tudatta, hogy a síita miniszterek tüntetőleg kivonultak a kormány üléséről, mielőtt az ügyben végleges döntés született, mindazonáltal aláhúzta: a Hezbollah továbbra is nyitott a nemzetbiztonsági stratégiáról szóló egyeztetésekre.

A libanoni elnöki palotában tartott keddi kormányülés volt az első olyan, amelyen a kabinet egyáltalán tárgyalt a Hezbollah lefegyverzéséről. Ezután a kormány megbízta a hadsereget, hogy dolgozzon ki ütemtervet a Hezbollah fegyvereinek átvételére az év végéig.

Tom Barrack, aki amellett, hogy az Egyesült Államok ankarai nagykövete, közel-keleti különmegbízott is, és júniusi bejrúti látogatásán a Hezbollah lefegyverzéséről is tárgyalt a libanoni kormánnyal, és átadta Washington arra vonatkozó ajánlatát, hogy a Hezbollahot négy hónapon belül teljesen le kell fegyverezni, cserébe azért, hogy Izrael beszüntesse a Libanon elleni légitámadásokat, valamint kivonja csapatait Dél-Libanonból, ahová tavaly a síita milíciával vívott háborúja alatt vonult be.

(MTI)