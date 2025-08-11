Külföld :: 2025. augusztus 11. 14:46 ::

TikTok-csatornát indít a Bundestag

Elindítja hivatalos TikTok-csatornáját a német parlament alsóháza, a Bundestag, hogy bővítse jelenlétét a közösségi médiában - közölte hétfőn Julia Klöckner, a testület elnöke.

Klöckner a lépés mellett azzal is érvelt, hogy kontraproduktív lenne, ha nem használnák ki a platform nyújtotta lehetőséget a közönség tájékoztatására a parlamenti munkával kapcsolatban.

A házelnök hozzáfűzte, hogy miközben tudatában vannak a TikTokkal szembeni kifogásoknak, az is nyilvánvaló, hogy az új generáció már csak ritkán olvas nyomtatott sajtót, "ha az ember fiatalokat kérdez, azt válaszolják, hogy a TikTokról jutnak hírekhez".

A TikTokon főleg szórakoztató, rövid videók jelennek meg, bár akadnak köztük tájékoztató célúak is, ám félrevezető tartalmak is találhatók a platformon.

Pekingi székhelyű, kínai anyavállalata, a ByteDance miatt a platformmal szemben biztonsági kockázatok merültek fel, bírálói attól tartanak, hogy a kínai hatóságok gyűjtik a felhasználók adatait. Az aggodalmak ellenére hatalmas felhasználótábora miatt politikailag is fontos tényezővé vált.

A német szövetségi adatvédelmi és információszabadsági biztos jelentése szerint tavaly a TikToknak mintegy 21 millió aktív havi felhasználója volt az országban, és több mint másfél milliárd havi felhasználója világszerte.

A német kormánynak szintén van TikTok-csatornája, a német pártok közül pedig az Alternatíva Németországnak (AfD) az elsők között ismerte fel a platformon való megjelenés jelentőségét.

(MTI)