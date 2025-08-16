Külföld :: 2025. augusztus 16. 16:31 ::

Trump átadta Putyinnak felesége levelét, melyet az "Ukrajnából elhurcolt gyerekek" ügyében írt

Melania Trump amerikai first lady személyes levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz az "Ukrajnából elhurcolt gyerekek" ügyében - közölte pénteken két Fehér Házi tisztségviselő.

A levelet Donald Trump amerikai elnök adta át Putyinnak alaszkai tárgyalásaikon. A szlovén származású first lady nem utazott férjével Anchorage-be, a tisztségviselők pedig nem árultak el részleteket a levél tartalmáról, csupán annyit, hogy kitért az ukrajnai háború következtében "elhurcolt" gyerekek helyzetére. A levél létezéséről most számoltak be először.



Melania Trump férje második beiktatásán

Az ukrán gyerekek Oroszországba és a megszállt területekre való áttelepítése Kijev számára az egyik legérzékenyebb kérdés. Az ukrán hatóságok állítása szerint több tízezer kiskorút hurcoltak el családjuk vagy gyámjuk beleegyezése nélkül, amit Kijev háborús bűncselekménynek, sőt az ENSZ-egyezmények értelmében népirtásnak tekint.

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök szombaton, egy telefonbeszélgetés során mondott köszönetet Melania Trumpnak a levélért - jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. "Ez valódi emberi gesztus" - fogalmazott az X-en.

Moszkva álláspontja szerint a gyerekeket saját biztonságuk érdekében telepítették ki a háborús övezetből. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága ugyanakkor hangsúlyozta: a 2022-ben indított háború kezdete óta Oroszország milliónyi ukrán gyermek életét nehezítette meg, és súlyosan megsértette alapvető jogaikat.

(MTI nyomán)