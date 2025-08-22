Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 22. 16:03 ::

Kína kiterjeszti a korlátozásokat az importált ritkaföldfémekre is

Kína, a világ vezető ritkaföldfém-szállítója szigorítja a kritikus jelentőségű ásványok bányászatára, feldolgozására és szétválasztására vonatkozó szabályokat, fokozza az ellenőrzést - közölte a pekingi ipari és információtechnológiai minisztérium pénteken.

A már meglévő kvótarendszert a februárban megkezdett társadalmi egyeztetés eredményeként kiterjesztik az importált nyersanyagokra is, így azok is a korlátozások alá esnek - közölték.

Elemzők szerint az importált ércek bevonása tovább szűkítheti a piaci kínálatot, ami komoly aggodalmat váltott ki az érintett vállalatok körében, amelyek attól tartanak, hogy így nehezebben juthatnak a fontos alapanyaghoz.

A ritkaföldfémek 17 elemből álló anyagcsoport, az ebbe tartozó alapanyagok szükségesek a lézerek, katonai felszerelések, elektromos járművek mágneses motorjai szélturbinák és számos fogyasztói elektronikai eszköz előállításához.

Kína egyre érzékenyebben vigyáz ritkaföldfémszállításai feletti kontrolljára: áprilisban több ilyen nyersanyagot is felvett az exportkorlátozási listájára válaszul az Egyesült Államok vámemeléseire.

(MTI)