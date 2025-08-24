Külföld :: 2025. augusztus 24. 23:11 ::

Venezuelában 13 ellenzékit engedtek szabadon a hatóságok

Tizenhárom ellenzékit engedtek ki a börtönből Venezuelában – közölte vasárnap Henrique Capriles ellenzéki vezető és volt elnökjelölt az X közösségi oldalon.

Az érintetteket a tavaly júliusi - az ellenzék és a nemzetközi közösség egyaránt elcsaltnak minősített - elnökválasztás idején tartóztatták le.

Capriles tájékoztatása szerint az elengedett ellenzékiek közül néhány embert házi őrizetbe helyeztek.

A Madurohoz lojális választási hatóság 2024 júliusában ismét győztesnek nyilvánította az elnököt, aki így újabb hat évre meghosszabbította hatalmát. Maduro 2013 óta irányítja az olajban gazdag dél-amerikai országot, ahol a biztonsági erők rendszeresen keményen lépnek fel az ellenzékkel szemben.

Jogvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a mostani szabadon bocsátások csak korlátozott enyhülést jelentenek. A Foro Penal nevű helyi emberi jogi szervezet szerint Venezuelában továbbra is több mint 800 politikai fogoly van börtönben.

(MTI)