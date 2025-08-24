Tizenhárom ellenzékit engedtek ki a börtönből Venezuelában – közölte vasárnap Henrique Capriles ellenzéki vezető és volt elnökjelölt az X közösségi oldalon.
Az érintetteket a tavaly júliusi - az ellenzék és a nemzetközi közösség egyaránt elcsaltnak minősített - elnökválasztás idején tartóztatták le.
Capriles tájékoztatása szerint az elengedett ellenzékiek közül néhány embert házi őrizetbe helyeztek.
A Madurohoz lojális választási hatóság 2024 júliusában ismét győztesnek nyilvánította az elnököt, aki így újabb hat évre meghosszabbította hatalmát. Maduro 2013 óta irányítja az olajban gazdag dél-amerikai országot, ahol a biztonsági erők rendszeresen keményen lépnek fel az ellenzékkel szemben.
Jogvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a mostani szabadon bocsátások csak korlátozott enyhülést jelentenek. A Foro Penal nevű helyi emberi jogi szervezet szerint Venezuelában továbbra is több mint 800 politikai fogoly van börtönben.
(MTI)