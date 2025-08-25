Külföld :: 2025. augusztus 25. 09:36 ::

Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le az ecuadori hatóságok tengeri hajókon

Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során - közölték katonai és rendőrségi vezetők helyi idő szerint vasárnap tartott sajtótájékoztatójukon.

Az akciókat az amerikai parti őrség támogatásával hajtották végre augusztus 2. és 22. között. Wladimir Acurio, a nyugat-ecuadori Manta város rendőrfőkapitánya elmondta: a lefoglalt 10,3 tonna kokaint a hatóságok megsemmisítik. A kábítószert szállító hajók fedélzetén 18 embert vettek őrizetbe.

A Daniel Noboa államfő vezette kormány 2024-ben indított harcot a helyi kábítószercsempész bandák és a nemzetközi kartellekhez köthető szervezett bűnözés ellen. Ecuadorból jelentős mennyiségű kokaint szállítanak az Egyesült Államokba és Európába, hivatalos adatok szerint a világban előállított kokain 73 százaléka valamelyik ecuadori kikötőn halad át. Tavaly 294 tonna kábítószert, nagyrészt kokaint foglaltak le a hatóságok, ami rekordnak számít a 2023-as 221 tonnához képest.

Mintegy húsz kábítószer-kereskedő bűnszervezet működik az országban, az emberrablásokkal és zsarolásokkal is foglalkozó rivális bandák közötti háborúzás miatt mindennaposak az erőszakcselekmények is. Az Insight Crime kutatóközpont szerint 2024-ben Ecuador volt a legveszélyesebb ország Latin-Amerikában, 100 ezer lakosra 39 gyilkosság jutott.

(MTI)