Külföld :: 2025. augusztus 26. 12:24 ::

30 tonna drogot égettek el Afganisztánban

Elégetett az afgán rendőrség a keleti Nangarhar tartományban 29,8 tonna illegális kábítószert, amelyet a közelmúltban végrehajtott műveletek során foglalt le - közölte hétfő este az ország kábítószer-ellenes küzdelemért felelős hivatala.

A lefoglalt anyagok között 1442 kilogramm metamfetamin (ICE), 588 kilogramm heroin, 15 714 kilogramm hasis és 460 kilogramm ópium, továbbá más tiltott szerek, valamint a drogok előállításához használt vegyi anyagok voltak.

A közlemény szerint a kábítószereket Dzsalalábádban és a tartomány több körzetében végrehajtott razziák során találták meg, amelyek eredményeként a rendőrség 2586 személyt vett őrizetbe kábítószer-csempészet, -vásárlás és -értékesítés miatt, ügyeiket pedig már átadták az igazságszolgáltatásnak.

A hatóságok emellett 5786 drogfogyasztót is előállítottak, akiket rehabilitációs központokba szállítottak kezelésre.

Az afgán kormány, amely 2022 áprilisában betiltotta a máktermesztést, a drogok feldolgozását és kereskedelmét, hangsúlyozta: eltökélt szándéka, hogy véget vessen az illegális szerek terjesztésének, és végleg kábítószermentessé tegye az országot.

(MTI)