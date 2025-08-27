Külföld :: 2025. augusztus 27. 12:13 ::

Tíz nap alatt tíz hőmérsékletrekord született Japánban

Tokióban szerdán már a 10. egymást követő napon érte el vagy haladta meg a 35 Celsius-fokot a napi legmagasabb hőmérséklet, amire a mérések 1875-ös kezdete óta nem volt példa - közölte a japán meteorológiai szolgálat.

Ezzel megdőlt a 2022-es rekord, amikor kilenc napon át mértek a japán fővárosban legalább 35 fokos, ott extrémnek számító hőséget.

A szigetországban tavaly és tavalyelőtt regisztrálták a legmelegebb nyarat a feljegyzések 126 évvel ezelőtti kezdete óta, 2024-ben az ősz is melegebb volt, mint bármikor 1875 óta.

A melegedő klíma hatására korábban virágzanak a világhírű japán cseresznyefák. A klímaváltozás egy másik emblematikus jeleként tavaly csak november elején jelent meg az első hó a szigetország legmagasabb hegyén, a Fudzsin, a szokásos október eleje helyett.

(MTI)