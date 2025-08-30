Külföld :: 2025. augusztus 30. 22:17 ::

A palesztin tisztviselők ENSZ-részvételének lehetővé tételét sürgették az EU-külügyminiszterek

Arra szólították fel az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei az Egyesült Államokat szombaton, hogy fontolja meg újra előző napi döntését, és engedje meg, hogy a vezető palesztin tisztviselők szeptemberben részt vegyenek az ENSZ-közgyűlés New York-i ülésszakán - jelentette be Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Koppenhágában.

"Az ENSZ és a fogadó állam között meglévő megállapodásokra tekintettel mindannyian sürgetjük, hogy ezt a döntést vizsgálják felül" - közölte a sajtóval Kallas a dán fővárosban a miniszterek informális tanácskozását követően.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy "elutasítja és visszavonja a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és a Palesztin Nemzeti Hatóság tagjainak vízumát".

A külügyminisztérium a dpa hírügynökségnek megerősítette, hogy a döntés a Palesztin Hatóság mintegy 80 képviselőjét érinti, köztük annak elnökét, Mahmúd Abbászt. A közlés szerint a meglévő vízumokat visszavonták, és új vízumokat nem állítanak ki.

Az ENSZ manhattani székhelye nemzetközi területnek számít, de nincs saját repülőtere, ezért a külföldi delegációknak először az Egyesült Államok területére kell belépniük, ami vízum nélkül lehetetlen.

Kallas jelezte azt is, hogy az uniós tagállamok között még mindig nincs konszenzus az Izrael elleni szankciók bevezetéséről.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Európai Unió a kétállami megoldás mellett áll, és kiemelte, hogy az EU a "gázai nép legnagyobb humanitárius segélyezője".

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a palesztin lakosságú Gázai övezetben jelenleg folytatott katonai műveleteivel Izrael "aláássa a kétállami megoldást". Hangoztatta, hogy az EU továbbra is barátjának tekinti Izraelt, de az övezetben most végrehajtott lépéseivel szemben fenntartásai vannak.

A befagyasztott orosz vagyon lopkodása is szóba került

Az ukrajnai háborúra vonatkozóan Kaja Kallas elmondta, hogy felkérte az uniós tagországok kormányait, a jövő héten nyújtsák be javaslataikat az Európai Bizottságnak az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomaggal kapcsolatban.

A főképviselő szerint az EU-nak minden lehetőséget meg kell fontolnia annak érdekében, hogy maximálisan kihasználja Oroszország befagyasztott vagyonát Ukrajna megsegítésére.

"A miniszterek elismerték, hogy meg kell oldani Ukrajna finanszírozási hiányát, és Oroszországot felelősségre kell vonni a háborús károkért" - mondta Kallas, hozzátéve, hogy ennek érdekében minden lehetőséget meg kell vizsgálni az esetleges kockázatok minimalizálása mellett.

Közlése szerint abban egyetértettek, hogy Oroszország csak akkor juthatna hozzá a befagyasztott vagyonhoz, ha teljes mértékben megtérítené az Ukrajnának az okozott károkat.

Az EU az orosz központi bank mintegy 200 milliárd euró értékű vagyonát fagyasztotta be, és tavaly a kamatot már felhasználta egy 50 milliárd dolláros hitel biztosítására Ukrajna számára, amelyet részletekben fizetnek ki.

Kallas a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy ezúttal nem maradt idejük a munkamódszerek megvitatására, de a későbbiekben erről tárgyalniuk kell. Hangoztatta: fontos felülvizsgálni például azt, hogy bizonyos döntéseket konszenzussal kell meghozni, mivel szerinte "az európai polgárok is elveszítik bizalmukat Európában" a döntéshozatal időnkénti blokkolása miatt.

