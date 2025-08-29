Külföld, Háború :: 2025. augusztus 29. 20:41 ::

ENSZ-közgyűlés: nem ad vízumot a palesztin illetékeseknek az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok megtagadja, illetve visszavonja a Palesztinai Felszabadítási Szervezet és a Palesztin Hatóság tagjainak vízumát az ENSZ Közgyűlésének közelgő általános ülése előtt - közölte az amerikai külügyminisztérium pénteken.

A közlemény szerint az intézkedés összehangban van a két palesztin szervezet ellen az Izrael irányában tanúsított politikai hozzáállás nyomán megfogalmazott amerikai állásponttal a Trump-kormányzat részéről. "Nemzetbiztonsági érdekeinket szolgálja, hogy felelősségre vonjuk a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet és a Palesztin Hatóságot, amiért nem tartják magukat vállalt kötelezettségeikhez és aláássák a béke kilátásait" - olvasható a nyilatkozatban.

Az amerikai külügyminisztérium a két palesztin szervezettel szembeni elvárásai közé sorolja, hogy következetesen elutasítsák a terrorizmust, ide értve a 2023. október 7-én elkövetett mészárlást. Az Egyesült Államok a Palesztin Hatóságtól azt is elvárja, hogy fejezze be a tárgyalások megkerülését célzó lépéseit, ide értve a nemzetközi jog politikai felhasználását olyan nemzetközi jogi fórumok előtt, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) és a Nemzetközi Bíróság (ICJ) - olvasható.

A közlemény ugyanakkor jelzi, hogy a Palesztin Hatóság állandó ENSZ-képviselete, az ENSZ székhelyre vonatkozó egyezmény alapján, felmentést kap az intézkedés hatálya alól.

Az ENSZ 80. Közgyűlésének kiemelt plenáris hetének eseményeit szeptember 23. és 29. között tartják New Yorkban a világszervezet székhelyén.

(MTI)