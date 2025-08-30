Eltűnt személy után kutattak szombaton a norvég hatóságok, miután földcsuszamlás következett be Norvégiában, Trondheimtől északra.
A földcsuszamlás után hirtelen nagy kráter keletkezett az E6-os autópályán és a vele párhuzamos vasútvonalon.
Az eltűnt személy egy munkás, aki a vasútvonalon dolgozott egy építkezésen. A norvég rendőrség délután közölte, hogy a férfi feltehetően életét vesztette.
A földcsuszamlás következtében a föld a szomszédos Nesvatnet-tóba ömlött. Az NBT hírügynökség szerint két ház lakóit kimenekítették, és legalább egy autó a tóba csúszott. A gépkocsi vezetőjének azonban sikerült kiszabadulnia az autóból, és kórházba szállították.
A földcsuszamlás oka egyelőre ismeretlen - mondta egy szóvivő a norvég közszolgálati médiának (NRK).
(MTI)