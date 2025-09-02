Külföld, Háború :: 2025. szeptember 2. 17:31 ::

Rekordszintre emelkedtek a védelmi kiadások tavaly az EU-ban

Rekordszintre, 343 milliárd euróra emelkedtek az Európai Unió 27 tagállamának védelmi kiadásai tavaly, ez 19 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest, és az unió GDP-jének 1,9 százalékát tette ki - áll az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) kedden közzétett éves jelentésében.

A jelentés szerint a növekedést elsősorban a haditechnikai beszerzések és a kutatás-fejlesztési ráfordítások bővülése eredményezte, továbbá először haladta meg a védelmi beruházások összege a 100 milliárd eurót, amely az összes kiadás 31 százalékát jelenti. A haditechnikai beszerzések értéke meghaladta a 88 milliárd eurót, míg a kutatás-fejlesztésre fordított kiadás húsz százalékkal nőtt, 13 milliárd euróra.

Az EDA adatai azt mutatják, hogy 2024-ben huszonöt tagállam növelte védelmi kiadásait, közülük tizenhat 10 százaléknál is nagyobb mértékben. Az egy aktív katonára jutó ráfordítás pedig elérte a 249 ezer eurót, szemben a tavalyelőtti 211 ezerrel.

A 2025-re vonatkozó előrejelzés szerint a közösség védelmi költségvetése 381 milliárd euróra bővülhet, ami a GDP 2,1 százalékának felelne meg, és így az unió először haladhatná meg a NATO korábbi célértékét, a két százalékot. A védelmi beruházások jövőre megközelíthetik a 130 milliárd eurót, a kutatás-fejlesztési kiadások pedig elérhetik a 17 milliárdot.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta, hogy Európa rekordösszegeket költ a védelemre polgárainak biztonsága érdekében, és ez az erőfeszítés kiterjed a kutatás-fejlesztésre, a közös beszerzésre és a gyártásra is. Mint mondta, a védelem ma már nem luxus, hanem alapvető feltétel a polgárok védelméhez, és ez kell hogy legyen "az európai védelem korszaka".

André Denk, az ügynökség főigazgatója bátorítónak nevezte, hogy a tagállamok rekordmagasságba emelték védelmi kiadásaikat, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a NATO új, 3,5 százalékos GDP-arányos céljának teljesítéséhez további erőfeszítésekre lesz szükség, és évi több mint 630 milliárd eurót kellene fordítani a közös védelemre.

(MTI)