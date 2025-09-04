Külföld :: 2025. szeptember 4. 15:03 ::

Emeletes busz hajtott gyalogosok közé Londonban

Súlyos autóbuszbaleset történt csütörtökön London belvárosában. A helyszínről 15 sérültet szállítottak kórházba.

A rendőrségi beszámoló szerint a mindig rendkívül forgalmas és zsúfolt Victoria busz- és metróállomás előtt a 24-es jelzésű busz eddig ismeretlen okból felszaladt a járdára, és sok gyalogost elütött, majd egy biztonsági cölöpnek ütközve megállt.

Az emeletes városi busz eleje teljesen összetört.



Eyewitness footage captured the chaotic aftermath, with over 10 police cars, 3 ambulances, and 2 fire engines responding swiftly to… 🇬🇧 Westminster, #London . Several people injured after a double-decker bus crashed into pedestrians near London’s Victoria Station during rush hour.Eyewitness footage captured the chaotic aftermath, with over 10 police cars, 3 ambulances, and 2 fire engines responding swiftly to… pic.twitter.com/TDfzhjD9yP September 4, 2025

A Scotland Yard csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a balesetben 17-en sérültek meg, közülük 15-öt kórházba kellett szállítani. Két sérültet a mentők a helyszínen részesítettek ellátásban.

A kórházba szállított sérültek között van a busz sofőrje is. A balesetben utasok és gyalogosok egyaránt megsérültek.

A rendőrségi ismertetés szerint a kórházi kezelésre szoruló sérültek egyikének sem életveszélyes az állapota, és a balesetnek nincs halálos áldozata.

A rendőrség az állmáskomplexum egész környékét lezárta, és kérte szemtanúk jelentkezését.

(MTI)

Korábban írtuk: Tömegbe hajtott egy autó Berlinben