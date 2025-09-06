Külföld, Elcsatolt részek :: 2025. szeptember 6. 07:33 ::

Stagnált a turizmus Romániában az év első hét hónapjában

Az év első hét hónapjában a vendégéjszakák száma alig 0,3 százalékkal volt nagyobb, mint 2024 azonos időszakában - közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Január-júliusban 16,023 millió vendégéjszakát töltöttek el a turisták az idegenforgalmi szálláshelyeken, míg egy évvel korábban 15,975 milliót. A belföldi vendégéjszakák száma 0,5 százalékkal 13,158 millióra csökkent, a külföldieké pedig 4,3 százalékkal 2,864 millióra nőtt.

A turisták száma 7,603 millió volt, 0,8 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 1,1 százalékkal 6,230 millióra csökkent, miközben a külföldieké 4,5 százalékkal 1,372 millióra nőtt. Az INS adatai szerint a magyarországi turisták száma 7 százalékkal 71 387-re nőtt.

Júliusban 1,811 millió turista szállt meg idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 3,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldiek száma 4,4 százalékkal 1,549 millióra csökkent, a külföldieké pedig 0,6 százalékkal 261,9 ezerre nőtt.

A vendégéjszakák száma 4,7 százalékkal 4,442 millióra csökkent júliusban. A belföldi vendégéjszakák száma 5,3 százalékkal volt kisebb, mint 2024 júliusában, 3,916 millió, míg a külföldieké 0,1 százalékkal 526,4 ezerre nőtt.

(MTI)