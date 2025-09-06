Külföld :: 2025. szeptember 6. 19:10 ::

88 szolgáltató függesztette fel az Egyesült Államokba irányuló postai szolgáltatásait

Nyolcvannyolc szolgáltató függesztette fel teljesen vagy részlegesen az Egyesült Államokba irányuló postai szolgáltatásait, és több mint 80 százalékkal csökkent az oda irányuló forgalom az amerikai vámtarifák bevezetése óta - közölte szombaton az ENSZ postai ügyekkel foglalkozó hivatala.



Kép: Royal Mail

Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) új műszaki megoldás kifejlesztésén dolgozik, amely lehetővé teszi a levelek eljuttatását az Egyesült Államokba - írta közleményében Metoki Maszhiko, az UPU főigazgatója.

Az UPU szerint a szolgáltatói adatok alapján megállapítható, hogy a vámtarifák bejelentése után, augusztus 29-én 81 százalékkal csökkent az Egyesült Államokba irányuló forgalom az előző péntekhez viszonyítva.

Az érintett szolgáltatók között van a német Deutsche Post, valamint a brit Royal Mail is.

Az UPU-t, amelynek a svájci fővárosban, Bernben van a székhelye, 1874-ben alapították és 192 állam a tagja. A szervezet határozza meg a nemzetközi postai forgalom szabályait és ajánlásokat dolgoz ki a szolgáltatások javítására.

Július 30-i rendeletében az amerikai kormányzat augusztus 29-i hatállyal eltörölte a kis postai csomagokra (legfeljebb 800 dollár értékű árucikkekre) vonatkozó vámmentességet. Kizárólag a magánszemélyek közötti, 100 dollár alatti csomagok maradtak vámmentesek. A csomagokat azóta ugyanakkora vámmal terhelik meg, mint a származási országra kirótt vámtarifa (például 15 százalék az Európai Unió, illetve 50 India esetében).

Donald Trump amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy véget akarnak vetni a vámot megkerülő küldeményeknek, valamint a szintetikus opioidok és más veszélyes termékek postai szállításának.

(MTI)