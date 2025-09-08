Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 8. 08:53 ::

Nőtt az ipari termelés Németországban

Németországban az elemzők által vártnál erőteljesebben nőtt az ipari termelés júliusban havi összevetésben - áll a statisztikai hivatal (Destatis) hétfői jelentésében.

A német ipari termelés júliusban szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,3 százalékkal nőtt júniushoz képest, amikor 0,1 százalékos csökkenést mértek. Elemzők kisebb, 1,1 százalékos ipari termelésnövekedéssel számoltak júliusra.

Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással 1,5 százalékkal nőtt a német ipari termelés júliusban.

A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 0,1 százalékkal volt alacsonyabb május-júliusban, mint az előző három hónapban.

Az ipari termelés júliusi havi szintű növekedéséhez elsősorban a gépipar 9,5 százalékos, az autóipar 2,3 százalékos és a gyógyszeripar 8,4 százalékos bővülése járult hozzá.

Júliusban az ipar termelése - az energia- és építőipar nélkül - szezonális és naptárhatástól megtisztítva 2,2 százalékkal nőtt júniushoz képest.

Az iparon belül mindhárom fő csoportban növekedést regisztráltak: a beruházási javak termelése 3,0 százalékkal, a fogyasztási cikkek termelése 2,1 százalékkal, a köztes termékek termelése pedig 0,8 százalékkal emelkedett. Az építőipari termelés 0,3 százalékkal bővült.

Tavaly júliushoz képest az energia- és építőipar nélküli ipari termelés, naptárhatástól megtisztítva 2,3 százalékkal nőtt.

(MTI)