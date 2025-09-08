Külföld, Háború :: 2025. szeptember 8. 19:42 ::

A német kancellár új biztonsági építményt szeretne Európa számára

Friedrich Merz német kancellár hétfőn új biztonsági építményt követelt Németország és egész Európa számára, tekintettel Kína és Oroszország egyre agresszívabb politikájára és az Egyesült Államokkal való viszony átalakulására.

"Az, amit liberális világrendnek neveztünk, számos oldalról nyomás alatt áll, még a politikai Nyugat berkein belül is" - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus a berlini külügyminisztériumban a nagykövetek éves konferenciáján. Egy újabb konfliktus tört ki "a liberális demokráciák és az egymást támogató autokráciák tengelye között, és ez utóbbi szinte keresi a nyílt versengést demokráciánkkal" - mondta.

A kancellár szerint új revizionista szövetségek alakulnak, válságok és konfliktusok halmozódnak, a háború pedig visszatért Európába. "Ezzel nagyon alapvető, szinte történelmi jelentőségű feladat előtt állunk: olyan új biztonsági architektúrát kell létrehoznunk, amely - ha minden jól megy - több évtizeden át életképes lesz. A kancellár szerint pragmatikus kül- és biztonságpolitikára van szükség, amely a német és európai érdekeket tartja szem előtt.

Merz kijelentette, hogy Ukrajna meghódítása "csak a kezdet" lenne Vlagyimir Putyin elnök Oroszországának, amelynek hibrid támadásai Németország ellen "egyre intenzívebbek és agresszívebbek". "Minden arra utal, hogy Putyin imperialista terve nem ér véget Ukrajna meghódításával, hanem csak a kezdet" - mondta.

Berlin figyelemmel kíséri Moszkva "provokációit" a Északi-tengeren és a Balti-tengeren is - tette hozzá a kancellár, és azon véleményének adott hangot, hogy "Oroszország és Kína megpróbálja biztosítani befolyási övezeteit Délkelet-Európában".

(MTI)