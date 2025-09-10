Külföld :: 2025. szeptember 10. 07:34 ::

Kína devizatartalékai 0,9 százalékkal nőttek augusztusban

Kína devizatartaléka, ami a világon a legnagyobb, júliushoz képest 29,9 milliárd dollárral (0,9 százalékkal) 3322 milliárd dollárra, 2015 decembere óta a legmagasabb szintre emelkedett augusztusban - áll a kínai központi bank jelentésében.

A tartaléknövekedésben szerepet játszott a jüan 0,9 százalékos erősödése a dollárral szemben, miközben az amerikai dollár 2,2 százalékkal gyengült a főbb valutákból álló kosárhoz képest.

Szintén a jegybank adatai szerint Kína aranytartaléka 74,02 millió uncia volt augusztus végén, nagyobb a júliusi 73,96 millió unciánál. A kínai jegybank augusztusban már a tizedik egymást követő hónapban vásárolt aranyat. Az aranytartalék értéke 253,84 milliárd dollárra emelkedett az előző havi 243,99 milliárd dollárról.

