2025. szeptember 11. 06:53

Veszélybe került az Eufrátesz ökoszisztémája

Veszélybe került az Eufrátesz folyó ökoszisztémája a súlyos szárazság miatt, amely miatt Irakban aggasztóvá váltak a vízellátási gondok is.

Irakban erősen érződik az éghajlatváltozás hatása: magas hőmérsékleteket mérnek, ismétlődő aszályokkal küzdenek, és apad a folyók vízszintje. A hatóságok szerint a Törökországban és Iránban emelt duzzasztógátak ugyancsak jelentősen csökkentik az öntözés szempontjából kiemelkedő fontosságú Tigris és Eufrátesz folyó vízhozamát. Különösen a déli országrészben okoz ez nehézséget, ahol a visszaesett hozam miatt fokozódik a vízszennyezés és az algásodás. Irak jelenleg kevesebb mint 35 százalékát kapja meg annak a vízmennyiségnek, mint amennyi érkezhetne a területére - állítják a hatóságok.

Az utóbbi hetekben évtizedek óta nem tapasztalt szintre csökkent az Eufrátesz vízszintje, különösen délen - mondta el Haszán al-Hatib, a Kúfai Egyetem szakértője az AFP francia hírügynökség szerdai jelentése szerint.

Az Eufrátesz vízhozamának fenntartása érdekében víztározókból pótolják a vizet a folyóban, de ez hosszú távon nem fenntartható, illetve zavarokat idéz elő a folyó ökoszisztémájában is.

A környezetvédelmi minisztérium vasárnap arra figyelmeztetett, hogy Kerbela tartomány jelentős részén bakteriális szennyeződés és fokozódó algásodás figyelhető meg, és a szomszédos Nedzsef tartományban is "nagyon rossz a vízminőség".

(MTI)