Washington eltörölte a Belavia fehérorosz légitársaság elleni szankciókat

Az Egyesült Államok eltörölte a Belavia fehérorosz légitársaság elleni szankciókat - jelentette be John Coale, az amerikai elnök megbízottja, akit csütörtökön Minszkben fogadott Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök.

"Szeretném hivatalosan bejelenteni itt, hogy eltöröltük a Belavia elleni szankciókat" - mondta a BelTA fehérorosz hírügynökség beszámolója szerint az amerikai tisztségviselő. Hozzátette, hogy a büntetőintézkedés eltörlését Donald Trump elnök indítványozta, és azonnali határozatot sürgetett a felelős tárcáktól. "A határozatot már minden érintett minisztérium és hivatal jóváhagyta, a külügy-, a pénzügy- és a kereskedelmi minisztérium, továbbá a többi érintett szervezet. A döntés megszületett" - hangsúlyozta Coale.

Az Egyesült Államok 2023. augusztus 9-én helyezte szankció hatálya alá a Belaviát több más fehérorosz vállalattal és állampolgárral együtt - emlékeztetett az Interfax orosz hírügynökség.

Az Európai Unió 2021 decemberében sújtotta büntetőintézkedéssel a légitársaságot azzal az indoklással, hogy hozzájárult az EU és Fehéroroszország határán kialakult migrációs válsághoz. 2021 májusának vége óta a Belavia repülőgépeinek tilos átrepülniük az unió országai fölött, miután a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatát, amelyen egy fehérorosz ellenzéki politikus utazott, leszállásra kényszerítették Minszkben.

