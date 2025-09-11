Külföld :: 2025. szeptember 11. 22:31 ::

A boszniai Szerb Köztársaság viszonozta Dodik szlovéniai kitiltását

A boszniai Szerb Köztársaság kitiltotta területéről Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnököt és Tanja Fajon külügyminisztert válaszul arra, hogy a szlovén kormány csütörtöki ülésén kitiltotta az ország területéről Milorad Dodikot, a boszniai szerbek tisztségétől megfosztott elnökét.

A boszniai szerb kormány egyúttal tiltakozott Ljubljana "egyoldalú és politikailag motivált" döntése miatt. A közlemény szerint a Banja Luka-i kormány úgy véli, hogy Milorad Dodikot egyértelmű jogi alap és indok nélkül tiltották ki Szlovénia területéről, és a döntés a boszniai Szerb Köztársaság belügyeibe való közvetlen beavatkozásnak, illetve a nemzetközi konvenciók megsértésének minősül. "Visszalépést jelent a térség kapcsolatai és európai perspektívája terén" - olvasható a közleményben.

Az indoklás szerint a szlovén elnököt és a külügyminisztert a boszniai Szerb Köztársaság politikai és intézményi integritásának megőrzése érdekében, valamint a nemzetközi gyakorlattal összhangban, a kölcsönösség elvét szem előtt tartva tiltották ki.

Az N1 szlovén hírtelevízió közlése szerint több oka is van annak, hogy a ljubljanai kormány szankciókat vezetett be Dodik ellen. A bosznia-hercegovinai bíróság ítélete mellett, amely egy évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta Milorad Dodikot, az indokok között a politikus szeparatista törekvéseit, valamint az állami intézmények és Bosznia-Hercegovina alkotmányának aláásását is említik. Fontos ok továbbá, hogy "megalapozott a gyanú, miszerint Dodik és családtagjai Szlovéniában különböző személyeken és vállalatokon keresztül jelentős, vitatott módon megszerzett vagyonra tettek szert".

(MTI)