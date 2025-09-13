Külföld :: 2025. szeptember 13. 16:45 ::

"Szélsőjobboldaliak" tízezrei tüntettek Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti kormány ellen

Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak több tízezres ellentüntetés kezdődött "Kiállunk a szélsőjobb ellen" címmel.

A bevándorlásellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája - fogalmaz az MTI.

Robinson - aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján - "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került.

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű "szélsőségesen iszlámellenes" egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción "milliók" vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint "a rendőrség is 3 millióra teszi" a tüntetők számát.

A Scotland Yard részéről hivatalosan nem hangzott el becslés a résztvevők számáról, a nem hivatalos becslések szerint több tízezren gyűltek össze a londoni kormányzati negyedben rendezett megmozdulásra.

pic.twitter.com/C1OnZajBeo Britain is waking up! The Central London Streets are flooded with Patriots! Look at the support for Tommy Robinson’s March! This fella is National Hero 🇬🇧 #UniteTheKingdom September 13, 2025



A demonstráción jelen van Stephen Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadója, aki szerepel a felszólalók listáján is.

A tömegben a tengernyi brit, illetve angol zászló mellett sok izraeli és amerikai lobogó is feltűnt.

It looks like there are more than a million people waving our national flags in London today at the #UniteTheKingdom rally….do you support them? pic.twitter.com/mPXUIW0v8Q September 13, 2025

Sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját is. Kirk szerdán, az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták.

A londoni rendőrség szombat délutáni beszámolója szerint a tüntetésen eddig nem történtek beavatkozást igénylő incidensek.

Több szerveződés rendezésében tízezrek tüntettek szombaton a "szélsőjobboldal" ellen is a brit fővárosban.

Ennek a demonstrációnak a meghirdetett útvonala is a londoni kormányzati negyedbe vezetett, de a Scotland Yard a két tüntetés közé több száz méter széles, kordonnal elzárt tilalmi övezetet - hivatalos elnevezéssel "steril zónát" - jelölt ki, és közölte, hogy nem engedi a két megmozdulás résztvevőinek közvetlen érintkezését.

(MTI nyomán)